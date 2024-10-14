بايدن يهنئ منظمة "نيهون هيدانكيو" اليابانية بفوزها بجائزة نوبل للسلام لهذا العام

هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن منظمة "نيهون هيدانكيو" اليابانية التي تمثل الناجين من القصف الذري على هيروشيما وناجازاكي عام 1945، بفوزها بجائزة نوبل للسلام لهذا العام.



وقال بايدن - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) في نسختها الإنجليزية اليوم الإثنين - "إن أعضاء المنظمة كانوا على مدى عقود بمثابة شهادة إنسانية على الخسائر البشرية الكارثية الناجمة عن الأسلحة النووية، ورووا قصة تحتاج البشرية إلى سماعها".

وأضاف بايدن "أهنئهم نيابة عن الولايات المتحدة على حصولهم على جائزة نوبل للسلام لعملهم التاريخي لضمان عدم استخدام الأسلحة النووية مرة أخرى".

وكانت لجنة نوبل النرويجية قد أعلنت يوم الجمعة الماضي منح جائزة نوبل للسلام لعام 2024 إلى منظمة "نيهون هيدانكيو" اليابانية، وذلك لجهودها في مناهضة الأسلحة النووية.

ويوافق العام المقبل الذكرى الـ80 لإلقاء القنبلتين الذريتين الأمريكيتين على هيروشيما وناجازاكي في أواخر الحرب العالمية الثانية واللتين تسببتا في مقتل حوالي 140 ألف شخص في هيروشيما و70 ألف شخص في ناجازاكي بحلول نهاية عام 1945.