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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"الشرق" القطرية: على المجتمع الدولي اتخاذ مواقف حاسمة لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي

جرائم الاحتلال الإسرائيلي
جرائم الاحتلال الإسرائيلي
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أكدت صحيفة (الشرق) القطرية، أهمية اتخاذ المجتمع الدولي مواقف حاسمة؛ لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي.


وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم /الاثنين/ تحت عنوان "إسرائيل.. استهداف ممنهج لمنظمات الأمم المتحدة" - أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل سلسلة استهدافاتها الممنهجة للأمم المتحدة والعاملين في منظماتها، منذ اندلاع حرب الإبادة الجماعية التي تشنها في قطاع غزة، والتي توسع نطاقها على المستوى الإقليمي لتصل نيرانها إلى لبنان.
وأشارت إلى أن العالم أمام خيارين إما اتخاذ إجراءات حازمة لمحاسبة إسرائيل وإلزامها احترام قواعد القانون الدولي، أو نعي الشرعية الدولية، بعد أن اهتزت الثقة والمصداقية في مؤسسات المجتمع الدولي.

المجتمع الدولي جرائم الاحتلال الاسرائيلي