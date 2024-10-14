الجيش الصيني يجري مناورات (السيف المشترك ـ 2024 بي) حول تايوان

أعلن الجيش الصيني اليوم /الاثنين/، عن إجراء مناورات عسكرية (السيف المشترك 2024 بي) بمشاركة قوات برية وبحرية وجوية وقوات الصواريخ حول جزيرة تايوان.



وذكرت قناة (سي جي تي إن) الصينية أن التدريبات تشمل اقتراب السفن والطائرات من الجزيرة من اتجاهات متعددة وشن هجمات مشتركة، كما تركز التدريبات على الجاهزية القتالية البحرية ـ الجوية المشتركة ومحاصرة الموانئ والمناطق الرئيسية والسيطرة عليها، وتوجيه ضربات لأهداف بحرية وبرية وبسط السيطرة الشاملة على ساحة المعركة.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم قيادة المسرح الشرقي للجيش الصيني إن التدريبات تعد رادعا قويا للأنشطة الانفصالية لعناصر استقلال تايوان، وهي إجراءات مشروعة وضرورية لحماية السيادة الوطنية.