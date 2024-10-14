"الناتو" يبحث مع أذربيجان دعم التعاون العسكري وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين

بحث الفريق يانوش أدمزاك مدير عام فريق الموظفين العسكريين الدولي لحلف شمال الأطلنطي "الناتو" مع قادة عسكريين وكبار المسؤولين في أذربيجان، سبل دعم التعاون العسكري وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.



وذكر بيان صادر عن حلف شمال الأطلنطي "الناتو" أن أدمزاك التقى بالقادة العسكريين وكبار المسؤولين خلال زيارة إلى أذربيجان، وشملت مناقشاتهم التعاون العسكري وكيفية تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأوضح بيان "الناتو" أن منظمة حلف شمال الأطلسي وأذربيجان يرتبطان بشراكة طويلة الأمد، لمدة 30 عاما، منذ انضمام أذربيجان إلى الشراكة من أجل السلام في عام 1994، ويركز التعاون على القضايا ذات الاهتمام المشترك - من أمن الطاقة إلى تنمية القدرات، ودعم برنامج العلم من أجل السلام والأمن التابع لمنظمة حلف شمال الأطلسي، وتعزيز مكافحة الإرهاب والأمن السيبراني.

وقال مدير عام فريق الموظفين العسكريين الدولي لحلف شمال الأطلنطي "الناتو": "نرحب بمساهمات أذربيجان في أمننا الأوروبي - الأطلسي المشترك...أذربيجان زادت إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا وقدمت مساعدات إنسانية لأوكرانيا..فضلا عن اهتمامها بالمساهمة في مهمة الناتو لتقديم المشورة وبناء القدرات في العراق".