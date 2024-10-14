ads
الإثنين 14 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الدقهلية يقوم بجوله مفاجئة علي عدد من المخابز بالمنصورة وطلخا

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية المفاجئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية صباح اليوم الإثنين جوله مفاجئة علي عدد من المخابز البلديه بمدينة المنصوره وطلخا للتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين وصرفه لمستحقيه ، ووجه لرئيس مباحث التموين بتحرير محاضر نقص أوزان لعدد من المخابز لتلاعبهم في وزن الرغيف .
وأمر اللواء " مرزوق " بشن حمله مكبره علي جميع المخابز بالمراكز والمدن والاحياء بمشاركة التموين ومباحث التموين ونواب رؤساء المراكز والمدن ، حيث كلف وكيل وزارة التموين ورئيس مباحث التموين ورؤساء المراكز والمدن والاحياء بالتنسيق الكامل فيما وتشكيل لجان للمرور علي كافة المخابز في جميع المراكز في نفس التوقيت .
وأشار " المحافظ " الي أن الهدف من الحمله هو التأكد من التزام أصحاب المخابز بالمواصفات الفنيه لرغيف الخبز المقدم للمواطنين من حيث وزن الرغيف وجودته وعدم صرفه الا للمستحقين أصحاب البطاقات التموينية.
كما أمر اللواء " مرزوق " باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين الذين يتلاعبون بوزن رغيف الخبز ويقومون ببيعه لغير مستحقيه بأسعار حره .
وشدد " المحافظ " علي أن الحد الأقصي للصرف بطاقتين للمواطن الواحد والأولوية للبطاقة الواحدة حتي لا يحدث تكدس أمام المخابز وحتي يتم الصرف للجميع .

IMG-20241014-WA0016
IMG-20241014-WA0016
IMG-20241014-WA0020
IMG-20241014-WA0020
IMG-20241014-WA0041
IMG-20241014-WA0041
IMG-20241014-WA0014
IMG-20241014-WA0014
IMG-20241014-WA0018
IMG-20241014-WA0018
IMG-20241014-WA0026
IMG-20241014-WA0026
IMG-20241014-WA0022
IMG-20241014-WA0022
IMG-20241014-WA0031
IMG-20241014-WA0031
IMG-20241014-WA0035
IMG-20241014-WA0035
IMG-20241014-WA0029
IMG-20241014-WA0029
IMG-20241014-WA0033
IMG-20241014-WA0033
IMG-20241014-WA0012
IMG-20241014-WA0012
IMG-20241014-WA0037
IMG-20241014-WA0037
IMG-20241014-WA0039
IMG-20241014-WA0039
IMG-20241014-WA0021
IMG-20241014-WA0021
IMG-20241014-WA0015
IMG-20241014-WA0015
IMG-20241014-WA0040
IMG-20241014-WA0040
IMG-20241014-WA0024
IMG-20241014-WA0024
IMG-20241014-WA0023
IMG-20241014-WA0023
IMG-20241014-WA0030
IMG-20241014-WA0030
IMG-20241014-WA0034
IMG-20241014-WA0034
IMG-20241014-WA0027
IMG-20241014-WA0027
IMG-20241014-WA0038
IMG-20241014-WA0038
IMG-20241014-WA0032
IMG-20241014-WA0032
IMG-20241014-WA0013
IMG-20241014-WA0013
IMG-20241014-WA0036
IMG-20241014-WA0036
الدقهلية اللواء طارق مرزوق المنصورة المخابز البلدية مدينة المنصورة وكيل وزارة التموين