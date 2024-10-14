محافظ الدقهلية يقوم بجوله مفاجئة علي عدد من المخابز بالمنصورة وطلخا

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية صباح اليوم الإثنين جوله مفاجئة علي عدد من المخابز البلديه بمدينة المنصوره وطلخا للتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين وصرفه لمستحقيه ، ووجه لرئيس مباحث التموين بتحرير محاضر نقص أوزان لعدد من المخابز لتلاعبهم في وزن الرغيف .

وأمر اللواء " مرزوق " بشن حمله مكبره علي جميع المخابز بالمراكز والمدن والاحياء بمشاركة التموين ومباحث التموين ونواب رؤساء المراكز والمدن ، حيث كلف وكيل وزارة التموين ورئيس مباحث التموين ورؤساء المراكز والمدن والاحياء بالتنسيق الكامل فيما وتشكيل لجان للمرور علي كافة المخابز في جميع المراكز في نفس التوقيت .

وأشار " المحافظ " الي أن الهدف من الحمله هو التأكد من التزام أصحاب المخابز بالمواصفات الفنيه لرغيف الخبز المقدم للمواطنين من حيث وزن الرغيف وجودته وعدم صرفه الا للمستحقين أصحاب البطاقات التموينية.

كما أمر اللواء " مرزوق " باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين الذين يتلاعبون بوزن رغيف الخبز ويقومون ببيعه لغير مستحقيه بأسعار حره .

وشدد " المحافظ " علي أن الحد الأقصي للصرف بطاقتين للمواطن الواحد والأولوية للبطاقة الواحدة حتي لا يحدث تكدس أمام المخابز وحتي يتم الصرف للجميع .

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