الجيش الكوري الجنوبي يطالب وحداته بتعزيز المراقبة على خلفية التهديدات المتصاعدة لبيونج يانج

طالب الجيش الكوري الجنوبي وحداته بتعزيز المراقبة ورفع درجة الجاهزية، وذلك على خلفية التهديدات المتصاعدة من قبل كوريا الشمالية.

ونقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) في نسختها الإنجليزية عن مصدر عسكري اليوم الاثنين قوله" إن هيئة الأركان المشتركة أصدرت تعليمات لرفع درجة الاستعداد".

بدورها، قالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن الجيش يراقب عن كثب تحركات القوات الكورية الشمالية ويحافظ على وضع استعداده، دون تقديم أي تفاصيل.

وكانت كوريا الشمالية قد صعدت تهديداتها ضد جارتها الجنوبية، قائلة إن طائرات بدون طيار كورية جنوبية تحمل منشورات دعائية تسللت إلى بيونج يانج ثلاث مرات هذا الشهر.

وأفادت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية أمس /الأحد/ بأن هيئة الأركان العامة للجيش الكوري الشمالي أمرت وحدات المدفعية بالقرب من الحدود مع كوريا الجنوبية بالاستعداد لإطلاق النار.