بورسعيد تستعد لفصل الشتاء باصطفاف وتفتيش على كافة المعدات

تكثف الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، جهودها، استعدادا لفصل الشتاء وموسم الأمطار المحتملة، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بشأن موسم الأمطار المقبل.

أكد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، على أنه شدد على الأحياء وجهاز الإنقاذ والطوارئ، وجميع الأجهزة المعنية بضرورة الاستعداد المكثف لأي طارئ في حالة الطقس، والتأهب المستمر لإزالة الآثار الناجمة عن الأمطار، وعمل خطة موسعة في الأحياء ومدينة بورفؤاد للتعامل مع تداعيات موسم الشتاء، كما وجه رؤساء الأحياء، بسرعة الدفع بسيارات الكسح و شفط المياه لاحتواء أي تجمع لمياه الأمطار بشكل عاجل.

وأشار إلى أنه سيجرى عمل اصطفاف وتفتيش على كافة المعدات والمركبات والسيارات المستخدمة بالأحياء خلال الأيام القليلة المقبلة، والتأكد من الكفاءة الفنية لمحطات رفع المياه ومحطات الصرف الصحي، وبما تشمله من أطقم فنية للتعامل السريع مع آثار الأمطار المحتملة، ومراجعة شبكات تصريف الأمطار، والوقوف على نقاط تجمع مياه الأمطار في الأحياء، ومتابعة كفاءة محطات الصرف أولا بأول، وإقامة مصارف مياه أمطار تستوعب الكميات الغزيرة من الأمطار.

شدد الدكتور منصور بكري، السكرتير العام للمحافظة، أنه غير مسموح بغلق أي محطة للصرف الصحي خاصة في أوقات ذروة سقوط الأمطار، مع سرعة تطهير بالوعات تصريف المياه الرئيسية والفرعية بجميع الأحياء، ومراجعة مصافي الأمطار ، واتخاذ كافة إجراءات الحماية في محيط الأعمدة الكهربائية، وتوفير مولد كهربائي بديل في الأحياء في حال انقطاع الكهرباء.

وأضاف أن محافظ بورسعيد، وجه بالتنسيق بين رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة الكهرباء، للتعامل السريع مع آثار الأمطار و منع انقطاع المياه أو الكهرباء خلال تساقط الأمطار.

أكد اللواء عمرو فكري، السكرتير العام المساعد، على أن هناك استعدادات مكثفة وجاهزية تامة من جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة لمواجهة التقلبات في الأحوال الجوية التي قد يشهدها موسم الشتاء المقبل، ومتابعة التحذيرات الخاصة بسوء الأحوال الجوية أولا بأول من خلال التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس.

أشار اللواء محمود الجبالي، مدير الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، إلى أنه جرى المرور الميداني على معدات وسيارات الأحياء للاطمئنان على مدى جاهزية الأحياء واستعداداتها لفصل الشتاء وخطة إدارة الأزمات بالمحافظة للتعامل مع أي طارئ خلال موسم الشتاء، كما جرى المرور على محطات الصرف الصحي بنطاق المحافظة، بهدف مراجعة عناصر المنظومة ومدى جاهزيتها لاستقبال تصرفات مياه الأمطار، فضلا عن اختبار تشغيل كل رافع على حدة عن طريق مصدر تغذية كهرباء الطوارئ "مولد كهرباء الديزل"، ومراجعة أرصدة خزانات الوقود والبطاريات وطلمبات الرفع ومستوى البيارات ولوحات التحكم والمحولات، والتأكد من جاهزية مصادر الكهرباء البديلة.

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