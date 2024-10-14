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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اليوم.. نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين في حادثة معدية أبو غالب

معدية أبو غالب
معدية أبو غالب
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تنظر محكمة جنح مركز إمبابة وكرداسة، اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة المتهمين في حادث ميكروباص معدية أبو غالب بمنشأة القناطر.

وقررت النيابة في وقت سابق، تشكيل لجنة ثلاثية للانتقال لمعاينة معدية أبو غالب، وفحصها للوقوف على صلاحيتها الفنية للعمل وطريقة تشغيلها، ومدى توفرها على معدات الإنقاذ والسلامة وقوام طاقمها ودور كل منهم، وصولًا إلى بيان كل من تسبب في ارتكاب الواقعة وتحديد دوره ومسؤوليته عنها.

من جانبه، كشف إسلام سرحان محامي سائق ميكروباص معدية أبو غالب كواليس جديدة في الواقعة، وعن دفوعه التي يستند عليها في دفاعه عن موكله، مؤكدا أن المتهم غير مخطئ، وأن نتيجة العينة الخاصة بالمخدرات جاءت سلبية.

وأكد دفاع سائق ميكروباص معدية أبو غالب، أن موكله نزل للدفاع عن فتاة تعرضت للتحرش اللفظي من أحد الشباب الموجودين على المعدية، وتم التعدي عليه من قبل شخص آخر كان موجودا مع الشاب، وبمجرد وصول المعدية للجهة الأخرى ارتطمت في الشط، وحدث ارتداد أدى لسقوط الميكروباص بركابه في النيل، وقفز السائق بدون تردد وأنقذ 7 على الأقل.

 

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