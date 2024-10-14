اليوم.. محاكمة المتهمين بسرقة أجهزة التابلت المملوكة لوزارة التعليم

تنظر المحكمة المختصة، اليوم الاثنين، محاكمة المتهمين بسرقة 1179 جهازَ حاسوب لوحي -تابلت- مملوكة لوزارة التربية والتعليم.

وكانت النيابة العامة باشرت التحقيقات فور تلقيها بلاغًا من مدير الشؤون المالية بوزارة التربية والتعليم، باكتشاف سرقة عدد 1179 جهازَ حاسوب لوحي -تابلت- مملوكة لوزارة التربية والتعليم، وذلك من مخزن التطوير التكنولوجي الكائن بالمدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر، وهو ما أكدته لجنة الفحص المشكلة بمعرفة الوزارة.

واستهلت النيابة العامة تحقيقاتها بسؤال مقدم البلاغ وأعضاء لجنة الفحص الذين شهدوا بصحة حدوث الواقعة على النحو الوارد بالبلاغ، وبطلب تحريات هيئة الرقابة الإدارية، والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، إذ شهد مُجريا التحريات، سرقة المتهميْن، وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية، بسرقة تلك الأجهزة من داخل المخزن المشار إليه بطريق المغافلة، ثم أخفى 4 متهمون آخرون، في وقت لاحق على السرقة، المسروقات.