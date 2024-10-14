تعرف على أكثر الأبراج انتقاما

الانتقام أحساس صعب للغاية لمن يشعر به، وقد يتفاوت في درجته من شخص لآخر، وعلى ذلك يختلف حسب نوع الشخصية، ومن ثم يختلف في درجته بخلاف نوعية الشخصيات ودرجه ميلها للعدوانية، وعلي ذلك تختلف الأبراج التابعة لتلك الشخصيات فتعالى نتعرف عزيزي القارئ على أكثر الأبراج الانتقامية، والأبراج ذات المشاعر العدائية، كما حددتها لنا الدكتور “مني احمد ”خبيرة الأبراج والفلك حتي نتجنبهم .

حددت الدكتور “مني احمد ”تلك الأبراج في خمس أبراج علي النحو الاتي.

أولا: برج العقرب

يوصف بشخصيته القوية والعصبية، وعلى ذلك فهو أكثر الأبراج انتقاما خاصة، إذا كان الأمر يتعلق بالخيانة، وفي انتقامه قد يستغرق وقتا طويلا ولا يترك غريمه، إلا بعد أن ينتقم فتجنبه.

ثانيا ؛ الثور

يوصف بكونه عنيد للغاية وعلى ذلك فهو يصعب عليه التخلي عن الأحقاد، أو من يحقد عليه وفي سبيل ذلك ينتقم ويكون انتقامه سريع وقوي جدا.

ثالثا:الجدي

يوصف بكونه عملي وهادئ ولكن هذا الهدوء يشوبه قدر من الانتقام الخفي الذي لا يكشفه، إلا في الوقت الذي يحدده، إذ إنه لا يتحمل لا الظلم ولا الخيانة، وعلى ذلك تجنبه في انتقامه لأنه قد يظهر لك في تلك الحال، بأنه الحمل الوديع وأنه في غايه من البرود الشديد واللامبالاة التي تحمل في طياتها تخطيط عبقري ليوقع بك أقوى نوع من الانتقام الذي يستغرق وقت طويل

رابعا:الأسد

يوصف بثقته الذائدة في نفسه وعلى ذلك تجده دوما يحافظ علي كرامته، وفي سبيل ذلك يرفض الإهانة والخيانة، ولأنه يرفض الإهانة، أو الخيانة، فعلى ذلك قد يقابل من يقدم على إهانته، أو مساس كرامته، أو خيانته بانتقام شديد على نحو درامي مؤثر يعيد به كرامته.

رابعا:السرطان

يوصف بكونه حساس وعاطفي ومشاعره عميقه، وعلي ذلك فانتقامه قوي للغاية خاصه، إذا كان يتعلق الأمر بخيانته، فقد يكون انتقامه بشكل شخصي ولا يستغرق وقت