البنك الدولي: النمو في دول جنوب آسيا يتجاوز التوقعات

توقع أحدث تقرير للتنمية صادر عن البنك الدولي بأن ترتفع معدلات النمو في دول جنوب آسيا إلى 6.4 بالمئة خلال العام الجاري، متجاوزًا التوقعات السابقة، مما يبقي المنطقة على المسار الصحيح لتصبح الأسرع نموًا في العالم.

وأفاد البنك الدولي، في توقعاته الإقليمية التي تصدر مرتين سنويًا، بأن إطلاق العنان للإمكانات غير المستغلة في منطقة جنوب آسيا من خلال زيادة مشاركة النساء في القوى العاملة والانفتاح بشكل أكبر على التجارة والاستثمار العالميين، من شأنه أن يساعد المنطقة على النمو بشكل أسرع وتحقيق أهدافها الإنمائية.

وأشار التقرير إلى التوقعات بحدوث تحسن واسع النطاق في المنطقة، بدعم من الطلب المحلي القوي في الهند، والتعافي الأسرع في معظم بلدان جنوب آسيا الأخرى، ومن المتوقع أن يظل النمو قويًا عند 6.2 بالمئة سنويًا خلال العامين المقبلين.

ويخضع هذا التوقع لمخاطر سلبية مثل الطقس القاسي، والديون، والاضطرابات الاجتماعية، كما أن الأخطاء السياسية مثل التأخير في الإصلاحات المخطط لها قد تؤدي أيضًا إلى تراجع المنطقة، في حين أن المواقف المالية والخارجية الهشة لا تترك سوى القليل من الحماية ضد هذه المخاطر.

وقال مارتن رايزر نائب رئيس البنك الدولي لجنوب آسيا: "إن آفاق جنوب آسيا واعدة بلا شك، ولكن المنطقة يمكنها أن تفعل المزيد لتحقيق إمكاناتها الاقتصادية الكاملة، حيث يمكن أن تعمل الإصلاحات السياسية الرئيسية لدمج المزيد من النساء في القوى العاملة وإزالة الحواجز أمام الاستثمار والتجارة العالمية على تسريع النمو.

وأضاف أن أبحاث البنك الدولي تظهر أن رفع معدلات مشاركة القوى العاملة النسائية في المنطقة إلى معدلات مشاركة الرجال من شأنه أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنسبة تصل إلى 51 بالمئة.

وأوضح التقرير أن مشاركة القوى العاملة النسائية في دول جنوب آسيا تعتبر من أدنى المعدلات في العالم، فلم تتجاوز نسبة النساء في سن العمل 32 بالمئة في القوى العاملة في عام 2023، مقارنة بنحو 77 بالمئة من الرجال في سن العمل في المنطقة، وبالنسبة لجميع بلدان جنوب آسيا باستثناء بوتان، كانت معدلات مشاركة القوى العاملة النسائية في عام 2023 أقل بنحو 5 إلى 25 نقطة مئوية مقارنة بالدول ذات مستويات التنمية المماثلة.

ويتجلى هذا النقص في القوى العاملة النسائية بشكل أكثر وضوحا بعد الزواج، إذ أنه بمجرد الزواج تقلل النساء في جنوب آسيا من مشاركتهن في القوى العاملة في المتوسط بنحو 12 نقطة مئوية، حتى قبل أن ينجبن أطفالا.