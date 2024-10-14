احذر هذه العلامات.. تنذر بانسداد شرايين القلب

يتعرض الكثير منا دون أن يشعر لبعض العلامات التي تنذر بظهور مرض خطير، وهو تصلب الشرايين ولا يهتم، وعلى ذلك يجب أن يتعرف على تلك العلامات حتى ينتبه لذلك المرض محاولًا حمايه نفسه بمجموعه من النصائح البسيطة التي ينبه إليها الأطباء وعلماء الصحة فتعالى نتعرف عليها

أشار موقع “ذا هلث سايت “ بإجماع من قبل علماء الصحة والأطباء بأن ” حاله انسداد الشرايين” القلب تعد حالة خطيرة، إذ ينتج عنها انخفاض حاد في تدفق الدم إلى القلب، وعنها ينتج النوبة القلبية أو السكتة الدماغية، وعلى ذلك يجب معالجتها سريعا، ولمعالجتها يجب التعرف على أعراضها.



طبقا لما أشار إليه الموقع حدد الأطباء تلك العلامات في خمس علامات على النحو التالي:

صعوبة التنفس.

تلك العلامة قد تحدث دون سابق إنذار ودون سبب وهذه العلامة قد تعد من العلامات التي تنتج عنها تصلب شرايين القلب.

العلامة الثانية

اضطرابات ضربات القلب

هذه العلامة خطيرة للغاية قد تنذر بوجود انسداد الشرايين

العلامة الثالثة

الدوار والاغماء

ينتج عنه اضطراب في تدفق الدم إلي المخ

العلامة الرابعة

ألم الصدر وذلك من النتائج المرتبة على قله تدفق الدم الي القلب التي ينتج عنها انسداد شرايين القلب وعلى ذلك ينصح الأطباء طبقت لموقع "ذا هلث سايت" باتباع النصائح الأتية لتجنب هذه العلامات عند الإحساس بها ينصحون باتباع نظام غذائي صحي وشرب الماء فضلًا عن مراقبه الكوليسترول ومراقبة ارتفاع ضغط الدم فضلًا عن ممارسه الرياضة.