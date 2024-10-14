الهند والولايات المتحدة تبحثان سبل تعزيز الشراكة والعلاقات الاقتصادية بين البلدين

أعلن منتدى الشراكة الأمريكية الهندية الاستراتيجية أن المنتدى بدأ أعماله،الأحد، بعقد اجتماع بين مجلس مديري المنتدى ووزير الشئون الخارجية الهندية إس جايشانكار، في العاصمة الهندية نيودلهي.

وأوضح المنتدى - في بيان نشره على منصة "إكس" - أن وزير الشئون الخارجية الهندي سلط الضوء - خلال مباحثاته مع جون تشامبرز رئيس المنتدى - على السبل الرئيسية لتعزيز العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية بين الهند والولايات المتحدة، وأكد أهمية التآزر بين البلدين واستمرار انتهاج السياسة المتبعة في ظل زعامة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، مشيرا إلى أن هناك فرصا كبيرة للاستثمار أمام المستثمرين الأمريكيين، وشجع أعضاء المجلس على دعم خطة رئيس الوزراء لتعزيز إمكانية التوظيف وتزويد الشباب بالأدوات التي يحتاجونها لتحقيق النجاح وتجهيز قوة عاملة ماهرة لمواجهة تحديات المستقبل.

وأكد المنتدى أنه يهدف إلى إيجاد شراكة قوية بين البلدين، وأنه سيتم إعطاء أولويات لتعزيز سلاسل الإمداد وزيادة الاستثمار في مجالات المواد شبه الموصلات وتشجيع تكنولوجيات الجيل القادم والذكاء الاصطناعي ودعم العلاقات في مجال الدفاع وتشجيع الطاقة النظيفة وتوسيع نطاق التجارة الثنائية، وأكد أيضا التزام البلدين بالعمل لكي تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ (الإندو-باسيفيك) منطقة آمنة وحرة ومفتوحة.

وأشار المنتدى إلى أن اجتماع قمته سيجمع وزراء كبار ووفد مجلس مديري المنتدى وكبار رجال أعمال عالميين وصانعي سياسات رئيسيين، وأنه سيتم إجراء مباحثات رفيعة المستوى لتعزيز العلاقات في مجالات التجارة والدفاع والتكنولوجيا والتعليم والطاقة والرعايا الصحية، بالإضافة إلى دعم العلاقات الشعبية بين الولايات المتحدة والهند.