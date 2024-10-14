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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بسبب الميراث.. شاب يدهس نجل عمه في التبين

المجني عليه
المجني عليه
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شهدت منطقة التبين، جنوب محافظة القاهرة، واقعة مأساوية بعدما أقدم شاب علي دهس نجل عمله بسيارته، وتسبب في مصرعه، بسبب خلافات سابقة علي الميراث.
 

ورد بلاغ للمقدم وسام عطية، رئيس مباحث قسم شرطة التبين، بمصرع شاب دهسا أسفل سيارة.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع شاب يدعي "وجدي أبو خميس، 33 سنة، دهسا أسفل عجلات سيارة.

وبعمل التحريات تبين وجود خلافات سابقة بين المجني عليه ونجل عمه المتهم المدعو "زياد أبو سرحان"، بسبب الميراث، ويوم الواقعة نشبت مشادة بينهما فقام الأخير بدهسه بسيارته.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن القبض علي المتهم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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