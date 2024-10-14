بعد أسبوعين.. "Joker 2" يواصل إخفاقه بشباك التذاكر

بعد مرور ما يقارب الأسبوعين على طرحه بصالات السينما حول العالم، يواصل فيلم الدراما السوداء “Joker: Folie à Deux” للنجم خواكين فينيكس، تراجعه الحاد بشباك التذاكر الأمريكي والعالمي.

بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية حتى الآن 165.3 مليون دولار، جمع منها 51.6 مليونا في الصالات الأمريكية و113.7 مليونا في السوق الأجنبية. وهو رقم أقل من تكلفة المشروع الإنتاجية المقدرة بنحو 200 مليون دولار تقريبا.

ووفقا لتقديرات خبراء شباك التذاكر، شهد الفيلم تراجعًا حادًا في شباك التذاكر الأمريكي خلال عطلة نهاية الأسبوع الثانية بنسبة 81%، وهو أسوأ استقرار لشخصية الرسوم المصورة “جوكر” طوال تاريخ DC.

تدور أحداث “Joker: Folie à Deux” حول آرثر فليك، الذي يواصل رحلته في مدينة جوثام المليئة بالفساد سجينًا داخل المصحة النفسية في أركام، ويقابل هارلي كوين فتنشأ العديد من المتاعب.