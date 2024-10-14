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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الخطوط الجوية الباكستانية تغلق مكاتبها فى إسلام آباد بهدف تأمين قمة شنغهاي للتعاون

شركة الخطوط الجوية
شركة الخطوط الجوية الباكستانية الدولية
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أعلنت شركة الخطوط الجوية الباكستانية الدولية عن إغلاق مكاتبها في العاصمة "إسلام آباد" خلال الفترة ما بين 14 - 16 أكتوبر الجاري، وذلك فى إطار الاجراءات الأمنية التى تتخذها باكستان لتأمين قمة منظمة شنغهاى للتعاون التى تستضيفها. 

ولكن قناة تليفزيون "إيه آر واى نيوز" الإخبارية نقلت عن الشركة قولها فى منشور أصدرته فيما يتعلق بهذا الشأن " إن موظفى الشركة العاملين فى نوبات عمل بالمطار سيواصلون أداء واجباتهم خلال هذه الفترة، بينما سيتم تقييد دخول المواطنين العاديين إلى المنطقة المسماة بـ"المنطقة الحمراء" فى إسلام آباد لضمان الأمن خلال فترة عقد اجتماعات مؤتمر القمة فى مدينتى روالبندى وإسلام آباد.

وقالت القناة التليفزيونية " إنه تم تشديد الاجراءات الأمنية فى إطار استعداد السلطات الباكستانية لتأمين القمة، وقد تضمنت تشديد الاجراءات الأمنية حول سجن أديالا المحتجز فيه رئيس الوزراء السابق عمران خان، وأنه يتم نشر قوات من الجيش فى إسلام آباد منذ يوم الخامس من أكتوبر وحتى يوم 17 أكتوبر من أجل ضمان الالتزام بالقانون والنظام هناك أثناء فترة عقد هذه القمة.

وأشارت القناة الباكستانية إلى أن المحكمة العليا كانت قد أعلنت فى وقت سابق إغلاق مقرها خلال الفترة ما بين 14 - 16 أكتوبر، وذلك فى أعقاب صدور بلاغ رسمى من الحكومة بشأن إجراءات تأمين هذه القمة.

الخطوط الجوية الباكستانية إسلام آباد قمة شنغهاي