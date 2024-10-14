"آه من ألم الوحدة من بعدك".. شهيرة تحيي الذكرى الرابعة لمحمود ياسين بكلمات مؤثرة

أحيت الفنانة الكبيرة شهيرة الذكري الرابعة لزوجها الراحل النجم القدير محمود ياسين، حيث كتبت له منشور عبر حسابها الشخصي فيس بوك منذ قليل، قائلة:"وحشتني أوى ياحبيبي معقول عدت أربع سنين لا بشوفك ولا أتكلم معاك ولا تتكلم معايا ولا أحكيلك ولا تحكيلي، الفراق وآه من ألم فراق الأحبه ومايتركه من ألم الوحدة ومن وجع وحرقه في القلب حين تتذكر انه ذهب ولن يعود ولكنها الحياه مهما تدور الأيام والسنين فأنا كما أنا وأقول لنفسي كلنا إلي هذا المصير مهما طالت الرحله أو قصرت ولكن مايعزيني الرؤي الجميله التي يراك فيها الكثير أنك في مكان تنعم فيه بما أتاك الله من فضله والحمدلله ولا حول ولا قوة لنا إلا بالله الكريم الحنان المنان"

الجدير بالذكر أن الفنان الكبير الراحل محمود ياسين أثرى الساحة الفنية بالعديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية التي تظل علامة فارقة في تاريخ الفن المصري.