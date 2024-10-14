روبي تحصد ملايين المشاهدات خلال الاحتفال بعيد ميلادها وتتصدر التريند

تصدرت النجمة روبي التريند عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما حصد فيديو الاحتفال بعيد ميلادها خلال حفلها مؤخرا بالرحاب ملايين المشاهدات خلال 24 ساعة فقط.

واحتفلت النجمة روبي بعيد ميلادها مع جمهور الحفل، والذي تجاوز 20 ألف والذي شارك في إحيائه النجم رامي صبري، وعدد من الفنانين الآخرين أبرزهم، أوكا، وعازفة الساكس رحمة حسن.

إذ قررت منظمو الحفل عمل مفاجأة للنجمة روبي، وأحضروا لها تورتة للاحتفال بعيد ميلادها مع الجمهور خلال الحفل، والذي تفاعل معها وغنوا لها "سنة حلوة يا جميل" وسط أجواء احتفالية مبهجة، وعروض ألعاب نارية.