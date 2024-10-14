ماكرون يدعو نظيره الإيراني إلى دعم تهدئة عامة في الشرق الأوسط

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، تضامنه مع الشعب اللبناني في مواجهة الضربات الإسرائيلية المتزايدة، لافتا إلى الضرورة الملحة إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار من جميع الأطراف ودون تأخير في لبنان وفي غزة.

وذكرت الرئاسة الفرنسية في بيان أن الرئيس ماكرون يتواصل مع شركائه الإقليميين والدوليين، من أجل التوصل إلى وقف التصعيد في المنطقة، واستئناف المحادثات المؤدية إلى حلول سياسية، وهو السبيل الوحيد القادر على ضمان تحقيق السلام والأمن للجميع وعلى المدى الطويل في المنطقة.

وفي سياق متصل، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، نظيره الإيراني مسعود بيزشكيان، بأن تستخدم طهران نفوذها في دعم تهدئة عامة بالمنطقة.

وقالت الرئاسة الفرنسية، إنه خلال اتصال هاتفي بين الرئيسين الفرنسي والإيراني، شدد ماكرون على مسؤولية إيران في دعم تهدئة عامة واستخدام نفوذها في هذا الاتجاه لدى الأطراف المزعزعة للاستقرار التي تتلقى دعمها من أجل المضي نحو وقف لإطلاق النار في غزة وفي لبنان.

وخلال الاتصال الهاتفي أيضا، أكد مجددا الرئيس الفرنسي على ضرورة إطلاق سراح المواطنين الفرنسيين المحتجزين في إيران في ظروف غير مقبولة.