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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس الإمارات ورئيس الوزراء اليوناني يبحثان هاتفيًا التطورات في المنطقة

رئيس الإمارات الشيخ
رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
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بحث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، علاقات التعاون المشترك وسبل الارتقاء بها إلى آفاق أرحب، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، بما يعزز مصالحهما المشتركة ويدعم أولويات التنمية في البلدين، وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين.

كما استعرض الجانبان -وفق وكالة الأنباء الإماراتية- عددًا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتطورات الأزمتين في قطاع غزة ولبنان.

وأكد الجانبان أهمية تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، بجانب تعزيز الجهود المبذولة للاستجابة للأوضاع الإنسانية التي تزداد تفاقمًا، مشددين على ضرورة العمل من أجل منع توسيع الصراع في المنطقة والذي يهدد أمنها واستقرارها، إضافة إلى إيجاد أفق سياسي واضح للسلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس بحث علاقات التعاون المشترك الامارات اليونان