بعد رحلة 8 ساعات.. منتخب مصر يصل موريتانيا لمواجهتها الثلاثاء المقبل

وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول لكرة بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن إلى موريتانيا استعدادا لمواجهتها في السابعة مساء يوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 التي تقام بالمغرب.

ويترأس بعثة منتخب مصر لموريتانيا، الأستاذ محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وحرص الأستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة علي الاطمئنان على البعثة والتواصل مع السفير المصري بموريتانيا خالد يوسف، الذي كان في استقبال البعثة بالمطار.

واستغرقت رحلة سفر بعثة منتخب مصر إلى موريتانيا 8 ساعات.

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