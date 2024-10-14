ads
الإثنين 14 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعد رحلة 8 ساعات.. منتخب مصر يصل موريتانيا لمواجهتها الثلاثاء المقبل

منتخب مصر
منتخب مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول لكرة بقيادة التوأم  حسام وإبراهيم حسن إلى موريتانيا استعدادا لمواجهتها في السابعة مساء يوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 التي تقام بالمغرب.

ويترأس بعثة منتخب مصر لموريتانيا، الأستاذ محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وحرص الأستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة علي الاطمئنان على البعثة والتواصل مع السفير المصري بموريتانيا خالد يوسف، الذي كان في استقبال البعثة بالمطار.

واستغرقت  رحلة سفر بعثة منتخب مصر إلى موريتانيا 8 ساعات.

IMG_3746
IMG_3746
IMG_3743
IMG_3743
IMG_3742
IMG_3742
IMG_3741
IMG_3741
IMG_3744
IMG_3744
IMG_3745
IMG_3745
منتخب مصر موريتانيا