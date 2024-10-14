تصدر التريند| عادل الفار يكشف تفاصيل وفاة نجله بالمخدرات

تصدر اسم الفنان عادل الفار تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد ساعات من تصريحاته ببرنامج كلام الناس تقديم ياسمين عز، والتي كشف خلالها عن مدى وجعه والمه عقب وفاة نجلة نتيجة تعاطى المخدرات

وأكد عادل الفار اثناء لقائه عن شعوره العميق بالذنب والندم نتيجة انشغاله عن ابنه في تلك الفترة الصعبة.

وأوضح عادل الفار، أنه لم يكن على علم، أو درايه بأن ابنه كان يعاني من إدمان المخدرات، مشيرا إلى أنه أعطاه أموالا بشكل متكرر، ولا يعرف فيما كان يصرف نجله تلك الأموال، بسبب انشغال الفار في عمله.

وأرجع الفار أن ذلك الانشغال تسبب في تفاقم مشكلة الإدمان لابنه، ووصلت لمراحل خطيرة ترتب عليها وفاته.

تجدر الإشارة إلى إن عادل الفار ذكر فى تصريحات سابقة منذ يناير الماضي، أنه تأثر بشكل كبير نفسيًّا وجسديًّا عقب وفاة ابنه ورغم محاولاته لمواصلة حياته المهنية والفنية، فإن الفاجعة تركت أثرًا كبيرًا في حياته الشخصية، وهذه الحادثة أثرت على نظرته للحياة، وأصبحت ذكرى رحيل الابن عبئًا نفسيًّا يصعب تجاوزه.

عادل الفار مونولوجست مصري ولد في 20 ديسمبر عام 1961 بدأ مسيرته الفنية في الثمانينيات بالعمل بالأفراح والملاهي الليلية. ثم أكمل مسيرته الفنية بالسينما

في التسعينيات قدم دور المونولوجست ثم بدأ في أداء أدوار تمثيلية بالتليفزيون والسينما.

من أهم الأفلام التي شارك فيها، هستيريا، وشجيع السيما، وذكيه زكريا في البرلمان، وحاره البنات، وبون سواريه.

ومن مسلسلاته التي شارك فيها، الكومي، و9 شارع السلام، ودائرة الاشتباه، وصاحب السعادة، ومن أهم أغانيه من سرق العمود والواد فلفل ولولو واحنا الشباب وانا بشتغل نفسي وشيبسي وحد يشتري اخويا.