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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مساعدات من فنزويلا تصل إلى سوريا لدعم الوافدين اللبنانيين

المساعدات المقدمة
المساعدات المقدمة من فنزويلا
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أفادت وكالة الأنباء السورية، الأحد، بأن طائرة محملة بـ13 طنًا من ‏المساعدات المقدمة من فنزويلا ‏وصلت إلى مطار دمشق الدولي، في ‏إطار الجهود الإنسانية لدعم ومساعدة ‏الوافدين من لبنان ‏إلى ‏سوريا، جراء الهجوم الإسرائيلي على لبنان.

وأوضح سفير فنزويلا بدمشق ‏خوسيه بيومورجي -في تصريح أوردته وكالة الأنباء السورية- أن دفعة المساعدات الإنسانية التي وصلت تشمل أكثر من ‏13 طنًا من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والإغاثية موجهة إلى ‏الوافدين من الشعب اللبناني الذي اضطر إلى أن يغادر وطنه ويتجه إلى سوريا ‏بسبب الهجمات الإسرائيلية على بلاده، لافتًا إلى أن هذه المبادرة هي ‏رسالة تضامن من فنزويلا شعبًا وحكومة مع شعوب المنطقة.‏

وأكد السفير بيومورجي أن فنزويلا تقف إلى جانب أصدقائها في الأوقات الصعبة، وهذا يعد ‏جزءًا من السياسة الخارجية لبلاده.

بدوره، لفت معاون وزير الإدارة المحلية لشؤون البيئة السوري معتز دوه جي ‏إلى أن شحنة المساعدات القادمة من فنزويلا جاءت لدعم ‏سوريا في مساعدة الوافدين من لبنان الشقيق جراء الهجوم الإسرائيلي، مبينًا أن الوزارة تسلمت هذه المساعدات، وهناك خطة لإحصائها ثم ‏توزيعها لتصل إلى مستحقيها في مراكز الإيواء.

مساعدات فنزويلا سوريا دعم الوافدين اللبنانيين