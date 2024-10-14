مساعدات من فنزويلا تصل إلى سوريا لدعم الوافدين اللبنانيين

أفادت وكالة الأنباء السورية، الأحد، بأن طائرة محملة بـ13 طنًا من المساعدات المقدمة من فنزويلا وصلت إلى مطار دمشق الدولي، في إطار الجهود الإنسانية لدعم ومساعدة الوافدين من لبنان إلى سوريا، جراء الهجوم الإسرائيلي على لبنان.
وأوضح سفير فنزويلا بدمشق خوسيه بيومورجي -في تصريح أوردته وكالة الأنباء السورية- أن دفعة المساعدات الإنسانية التي وصلت تشمل أكثر من 13 طنًا من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والإغاثية موجهة إلى الوافدين من الشعب اللبناني الذي اضطر إلى أن يغادر وطنه ويتجه إلى سوريا بسبب الهجمات الإسرائيلية على بلاده، لافتًا إلى أن هذه المبادرة هي رسالة تضامن من فنزويلا شعبًا وحكومة مع شعوب المنطقة.
وأكد السفير بيومورجي أن فنزويلا تقف إلى جانب أصدقائها في الأوقات الصعبة، وهذا يعد جزءًا من السياسة الخارجية لبلاده.
بدوره، لفت معاون وزير الإدارة المحلية لشؤون البيئة السوري معتز دوه جي إلى أن شحنة المساعدات القادمة من فنزويلا جاءت لدعم سوريا في مساعدة الوافدين من لبنان الشقيق جراء الهجوم الإسرائيلي، مبينًا أن الوزارة تسلمت هذه المساعدات، وهناك خطة لإحصائها ثم توزيعها لتصل إلى مستحقيها في مراكز الإيواء.