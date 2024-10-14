"العربية للتنمية الزراعية" تفتتح دورة تدريبية حول إنتاج وتصنيع الأعلاف| رئيس مكتب المنظمة العربية للتنمية الزراعية: يوجد ورش تحتوي على أحدث تكنولوجيا لتصنيع الأعلاف المركزة

افتتح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في سيناء فعاليات الدورة التدريبية القطرية في مجال التطبيقات الحديثة في إنتاج وتصنيع الأعلاف وتعظيم الاستفادة من الموارد البيئية في المناطق الصحراوية.

من جانبه قال الدكتور كامل مصطفى السيد رئيس مكتب المنظمة العربية للتنمية الزراعية الإقليمي في الإقليم الأوسط العربي بجمهورية مصر العربية لـ "البوابة نيوز"، أن الدورة تمتد للفترة من 13-17 أكتوبر 2024، وذلك لصالح (30) مشاركًا من المهندسين الزراعيين، وخريجي كليات الزراعة، وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، وصغار المربين والجمعيات الزراعية من محافظة جنوب سيناء، وذلك بدعم المنظمة العربية للتنمية الزراعية للقدرات المؤسسية في القطاع الزراعي، والاستزراع السمكي في الوطن العربي، والبرنامج العربي للتدريب الزراعي والسمكي بالتعاون مع مركز تنمية موارد جنوب سيناء التابع لمركز بحوث الصحراء بمحافظة جنوب سيناء بمدينة راس سدر.

وأضاف، إن أهم ما يتم تناوله في ندوات وورش عمل الدورة هو أحدث تكنولوجيا لتصنيع الأعلاف المركزة والمواصفات الفنية لمواد الخام والأعلاف المصنعة، التحاليل الكيميائية لمواد العلف وأهميتها، دور الأعلاف في تحسين الأداء الإنتاجي والحفاظ على العمليات الحيوية في الأرانب، الاشتراطات المثلى في تخزين الأعلاف ومدة التخزين، الأسس العلمية والتطبيقية والاحتياجات الغذائية في تغذية حيوانات المزرعة، الإضافات العلفية وأهميتها في رفع القيمة الغذائية للأعلاف.

تقليل الفجوة بين الإنتاج والمستهلك

وفى ذات السياق قال دكتور إبراهيم آدم أحمد الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية لـ "البوابة نيوز"، أن الدورة تهدف إلى نشر المعارف الحديثة بتصنيع الاعلاف ذات القيمة الغذائية المرتفعة، ولمحاولة المساهمة في تقليل الفجوة بين الإنتاج والمستهلك من أعلاف الدواجن والأسماك والماشية، ولمشاركة المجتمع المدني بتقديم الدعم الفني لتحفيزهم على إنشاء مشروعات متوسطة وصغيرة في مجالات انتاج الاعلاف، التعريف بأهم المخرجات البحثية في مجالات إنتاج وتصنيع والخروج بها إلى تطبيق حديث يواكب الاحتياجات الملحة للمجتمع، ويتضمن البرنامج التدريبي على الاتجاهات والتطبيقات الحديثة في مجال تغذية وتكوين علائق الدواجن الحديثة.

وأردف دكتور "الدخيرى": كما يغطي دور بعض الإضافات الغذائية على الحالة المناعية والفسيولوجية في الدواجن تحت الظروف الصحراوية، المصادر العلفية البديلة بين البحث والتطبيق، الأعلاف البديلة في تغذية المجترات، طرق الحفظ والتصنيع، طرق التغذية، رفع القيمة الغذائية لها، كما يتم التدريب على التغذية وتأثيرها على الحالة الصحية للحيوان والدواجن.