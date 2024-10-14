إسرائيل تتهم حزب الله بمُهاجمتها من مواقع قرب مواقع قوات اليونيفل بجنوب لبنان

قال الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، إنه على مدار الشهر الماضي، أطلق على إسرائيل نحو 25 صاروخا ومقذوفا من مجمعات تابعة لحزب الله قرب نقاط "لليونيفيل" في جنوب لبنان.

وزعم الجيش الإسرائيلي، في بيان صحفي، أوردته القناة السابعة الإسرائيلية الليلة، أن احدى هذه الهجمات أسفرت عن مقتل اثنين من جنود الجيش، مشيرا إلى أن حزب الله استخدم هذه المجمعات فوق وتحت الأرض لتنفيذ الهجمات ضد إسرائيل.

وأشار الجيش إلى أنه خلال غاراته البرية المحدودة والموجهة استنادًا إلى معلومات استخباراتية دقيقة في جنوب لبنان، عثرت قوات الفرقة 146 على مئات الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة النارية والقنابل اليدوية وقاذفات الصواريخ الموجهة إلى الأراضي الإسرائيلية، وتم تخزين هذه الأسلحة داخل مجمعات تحت الأرض تقع على بعد عشرات الأمتار إلى بضع مئات الأمتار من مواقع قوات اليونيفيل الواقعة بالقرب من الخط الأزرق.

من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على لسان متحدث باسمه، إن أي هجمات على قوات حفظ السلام في لبنان قد تشكل جريمة حرب، وذلك بعد أن اقتحمت دبابات إسرائيلية بوابات قاعدة لحفظ السلام في جنوب لبنان.

وهذا هو أحدث اتهام لإسرائيل بانتهاكات وهجمات ضد بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان، المعروفة باسم اليونيفيل، في الأيام الأخيرة.