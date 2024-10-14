يديعوت آحرونوت: سلاح الجو لم يُهاجم بيروت منذ 3 أيام بتوجيه من المستوى السياسي

ذكرت صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية، إن سلاح الجو الإسرائيلي لم يشن ضربات على العاصمة اللبنانية بيروت لمدة ثلاثة أيام، وذلك بتوجيه من المستوى السياسي، بعد الاتصال الهاتفي بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن الذي طلب منه تقليل الضربات.

ودوت صفارات الإنذار الليلة في كريات شمونة في شمال إسرائيل، بعد هجوم بطائرة بدون طيار من لبنان، أسفر عن إصابة 67 آخرين في منطقة "بنيامينا" في الشمال، بعضهم بحالات حرجة وخطيرة.

واعترض الجيش الإسرائيلي طائرة مسيرة ثانية لدى تحليقها فوق البحر في أعقاب الهجوم الأول.