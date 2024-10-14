المجموعة الأفريقية في مجلس الأمن تطالب بتسريع اختيار ممثل أممي لليبيا

استعجلت المجموعة الأفريقية في مجلس الأمن الدولي، تعيين ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، لتيسير المفاوضات مستقبلًا، وكسر الجمود الحالي الذي يخيم على العملية السياسية.

وبحسب تلفزيون الوسط الليبي، فقد حثت مجموعة الجزائر وموزمبيق وسيراليون، إلى جانب غيانا من منطقة البحر الكاريبي، كل الأطراف، على تقديم الدعم الكامل، والمشاركة في جهود الوساطة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

كما رحبت المجموعة، التي تحظى بالعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن الأممي في نيويورك، بالاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف الليبية بشأن حل أزمة المصرف المركزي، مؤكدة أن هذا الإنجاز يؤشر لخطوة مهمة نحو الاستقرار في البلاد.