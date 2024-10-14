ads
الإثنين 14 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

المجموعة الأفريقية في مجلس الأمن تطالب بتسريع اختيار ممثل أممي لليبيا

مجلس الأمن
مجلس الأمن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استعجلت المجموعة الأفريقية في مجلس الأمن الدولي، تعيين ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، لتيسير المفاوضات مستقبلًا، وكسر الجمود الحالي الذي يخيم على العملية السياسية.

وبحسب تلفزيون الوسط الليبي، فقد حثت مجموعة الجزائر وموزمبيق وسيراليون، إلى جانب غيانا من منطقة البحر الكاريبي، كل الأطراف، على تقديم الدعم الكامل، والمشاركة في جهود الوساطة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

كما رحبت المجموعة، التي تحظى بالعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن الأممي في نيويورك، بالاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف الليبية بشأن حل أزمة المصرف المركزي، مؤكدة أن هذا الإنجاز يؤشر لخطوة مهمة نحو الاستقرار في البلاد.

ليبيا مجلس الأمن الدولى الجزائر غيانا موزمبيق سيراليون