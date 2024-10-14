بعد اقتحام قواته موقعًا لـ"اليونيفيل"| نتنياهو: نأسف لأي أذى لحق بأفراد اليونيفيل بلبنان

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أبلغ رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أمس الأحد، أنه يأسف "لأي أذى لحق بأفراد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)".

وأضاف نتنياهو، على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، "ستبذل إسرائيل كل جهدها لمنع وقوع إصابات في صفوف قوات اليونيفيل".

جدير بالذكر أن دباباتين إسرائيليتين من طراز ميركافا اقتحمتا البوابة الرئيسية لأحد المواقع التابعة للأمم المتحدة بجنوب لبنان صباح اليوم الأحد.

وأجرى نتنياهو أيضا مكالمة هاتفية مع ميلوني، شددت الأخيرة خلالها على ضرورة ضمان أمن أفراد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في جميع الأوقات، وأكدت أن استهداف القوات الإسرائيلية لها أمر غير مقبول.