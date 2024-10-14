حزب الله يعلن استهداف مركز التأهيل والصيانة "7200" جنوبي حيفا برشقة صاروخية

أعلن حزب الله، مساء أمس الأحد، عن تنفيذ عملية استهدفت مركز التأهيل والصيانة "7200" جنوب مدينة حيفا في الأراضي المحتلة، بإطلاق رشقة صاروخية نوعية.

وقال الحزب في بيان له، إن هذا الهجوم جاء في إطار دعمه للشعب الفلسطيني ومقاومته في قطاع غزة، وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد البيان، أن العملية تأتي ضمن سلسلة عمليات "خيبر"، وشدد على أن المقاومة لن تتراجع عن واجبها في الدفاع عن لبنان وشعبه، مشيرًا إلى استعدادها المستمر لردع أي تهديدات.

وختم الحزب بيانه بالتأكيد على أن المقاومة ستبقى في حالة تأهب دائم للدفاع عن المظلومين والتصدي للعدو.