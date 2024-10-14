الهند: علاقاتنا مع الجزائر علاقات قوية وعميقة الجذور ومتنامية

أكدت الرئيسة الهندية دروبادى مورمو أمس الأحد، أن الهند ترتبط بعلاقات قوية مع الجزائر، وأن ثمة أواصر صداقة وثيقة بين البلدين.

جاء ذلك فى كلمة ألقتها رئيسة الهند خلال لقائها مع أعضاء الجالية الهندى لدى الجزائر التى تزورها فى إطار جولة أفريقية تستمر حتى يوم 19 أكتوبر الجارى.

وقالت الرئيسة الهندية " إنه على الرغم من بعد المسافة جغرافيا بين الهند والجزائر، إلا أن البلدين يحتفظان بأواصر صداقة وثيقة منذ استقلال الجزائر"، وأضافت قائلة " إنه عندما استقلت الجزائر عام 1962، سارعت الهند بتأييد الجزائر، وقمنا على الفور بإقامة علاقات سياسية، ومنذ ذلك الحين أخذت علاقاتنا السياسية فى التنامى، وكان زعماؤنا السياسيون دائما على علاقات طيبة مع الزعماء الجزائريين".

ونقلت وكالة الأنباء الهندية "إيه إن أى" عن الرئيسة مورمو قولها " إن الهند تقوم اليوم بدور هام فى ظل التطورات العالمية، ويعتبر إقتصادها واحدا من أسرع الاقتصاديات نموا، حيث يحقق معدل نمو سنوى بنسبة 8%، وقد نجحنا فى التقليل من عدد المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر، وأصبحنا نشعر بالفخر لأن إقتصادنا أصبح خامس أكبر الاقتصاديات فى العالم ".

من جانبها، سلطت السفيرة الهندية لدى الجزائر سواتى كالكارنى الضوء - خلال هذا اللقاء - على أواصر الصداقة التاريخية بين الهند والجزائر، ونوهت إلى أن الهند أيدت حركة التحرير الجزائرية ضد الاستعمار، وأن الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة دعمت الشراكة بين البلدين.

وأكدت السفيرة الهندية أهمية زيارة الرئيسة مورمو للجزائر، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تؤكد مجددا إلتزام الهند بالسعى من أجل أن يكون الحاضر نابض بالحيوية وأن يكون هناك غد أفضل.

وكانت الرئيسة الهندية كتبت على صفحتها بمنصة إكس "تويتر سابقا" أن زيارتها للجزائر تمثل علامة تاريخية لأنها تعتبر أول زيارة يتم القيام بها على مستوى الرئاسة الهندية إلى الجزائر.

وقالت الرئيسة الهندية إن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تيبون كان فى إستقبالها لدى وصولها للمطار، وأن هذه تعتبر بمثابة إيماءة خاصة، مشيرة إلى أن أعضاء آخرين من الحكومة الجزائرية حضروا مراسم استقبالها التى إتسمت بروح الدفء.

ومن المقرر أيضا أن تلقى الرئيسة الهندية خطابا خلال المنتدى الاقتصادى الجزائرى الهندى، وأن تزور مشروع القطب الجامعى سيدى عبد الله للعلوم والتكنولوجيا.

ومن جانبه، نشر المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الهندية رانذير جايسوال بعض الصور على منصة إكس تتضمن صور وصول الرئيسة الهندية للجزائر ومراسم استقبالها، مؤكدا أن هذه الزيارة تعتبر تاريخية لأنها أول زيارة يقوم بها رئيس هندى للجزائر، وأشار إلى أن الجولة الأفريقية التى إستهلتها الرئيسة الهندية بزيارة الجزائر تهدف إلى تعميق العلاقات الهندية الأفريقية.