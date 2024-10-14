تفحم سيارة اشتعلت النيران بداخلها في مدينة 6 أكتوبر دون إصابات

تجري جهات التحقيق بالجيزة، التحقيقات حول اشتعال وتفحم سيارة ملاكي بالحي السابع بمدينة 6 أكتوبر، وتبين من خلال المعاينة عدم وجود شبهة جنائية وراء الحريق الذي لم يسفر عن وقوع إصابات، وكلفت لجنه فنية بفحص السيارة لمعرفة سبب اشتعالها، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

البداية بإخطار تلقاه مأمور قسم شرطة أول أكتوبر، من إدارة شرطة النجدة باشتعال سيارة بالحي السابع، بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث، ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بسيارة الي محل البلاغ.

وتبين من خلال الفحص اشتعال سيارة ملاكي أمام جمعية رسالة، وتمام الإخماد دون إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.