بالصور.. "طيبة التكنولوجية" تُنظّم ندوات حول الشمول المالي وريادة الأعمال حتى نهاية أكتوبر

نظمت جامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، برئاسة الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، ندوة بعنوان "الشمول المالي وريادة الأعمال" مقدمة من مؤسسة صناع الخير، وبنك مصر، وتستمر حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري، في إطار سعي الجامعة الدائم لدعم طلابها وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لتنمية قدراتهم وريادة الأعمال.

استهدفت الندوة، تعريف الطلاب بمفاهيم الشمول المالي وريادة الأعمال، وأهميتهما في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما تضمنت الندوة ورش عمل تدريبية عملية يقدمها خبراء من مؤسسة صناع الخير وبنك مصر، بهدف مساعدة الطلاب على اكتساب مهارات تأسيس وإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ندوة تثقيفية حول الشمول المالي والتنمية المستدامة

كما نظمت جامعة طيبة التكنولوجية، بالتعاون مع بنك مصر قطاع الشمول المالي، ندوة تثقيفية حول الشمول المالي والتنمية المستدامة، حاضرت فيها الدكتورة ليلى البسيوني، رئيس التثقيف المالي والنظم الايكولوجية ببنك مصر، وذلك في إطار ما تقوم به جامعة طيبة التكنولوجية، لتثقيف وتوعية طلابها في شتى المجالات والأنشطة، وتزويدهم بمختلف المعارف، وذلك بحضور والدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حموده محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة.

تناولت الندوة عرض بعض المصطلحات المتعلقة بالمعلومات المالية وقطاع الشمول المالي، مع توضيح بعض المفاهيم بهدف نشر الثقافة المالية والتي تشمل الادخار والتمويل والاستثمار وريادة الأعمال، ونشر الوعي بالأساليب الحديثة للمعاملات المالية، وأساليب حماية المدخرات وأمن المعلومات.

كما تناولت الندوة، تقديم منتجات وخدمات البنك للطلاب والعاملين بالكلية مثل حساب توفير الشباب (Go Card) بطاقة تحويل المرتبات - حساب، بطاقة ميزة، المحفظة الإلكترونية، الانترنت البنكي، رابط دفع إلكتروني كارت إبداع، وكذلك عقد مسابقات وأنشطة للطلاب والطالبات بمختلف البرامج؛ لنشر الثقافة المالية وريادة الأعمال وتقديم الهدايا المناسبة.

وتخلل الندوة طرح مبادرة "جنب البيت " من محافظة الأقصر بالتعاون مع جامعة طيبة التكنولوجية ومكتبة مصر العامة المنتقلة؛ لتدريب السيدات على الحرف اليدوية بمختلف أنواعها لخلق مصدر دخل ثابت وهو ما يعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

من جانبه، أكد الدكتور عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، على أهمية الشمول المالي وريادة الأعمال في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، مشيرا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم ريادة الأعمال بين طلابها، وذلك من خلال توفير البرامج والمبادرات الداعمة لتنمية مهاراتهم وإبداعاتهم.

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