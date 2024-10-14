تعرف على العروض المشاركة في الدورة العاشرة لمهرجان الحرية المسرحي

أعلنت إدارة مهرجان الحرية المسرحي برئاسة الفنان محمد شحاته، العروض المشاركة في الدورة العاشرة التي تحمل اسم المخرج خالد جلال، وقد اختارت لجنة مشاهدة العروض التالية للمشاركة: "رحلة حنظلة" للمخرج مروان محمود، "حيث لا يراني أحد" للمخرج محمود صلاح، "الكلب النائم" للمخرج محمد أشرف، "كاسبر" للمخرج أشرف علي، "فريق كابتن يحي الناشد" للمخرج أحمد سمير، "السيد جورج فليبو" للمخرج مصطفى عامر، "الرجل المبتسم" للمخرج عمرو خميس، "انتحار مؤقت" للمخرج محمد بهجت، "استدعاء ولى أمر" للمخرج أحمد علاء على.

كما رأت اللجنة وضع العروض التالية في القائمة الاحتياطية، ولإدراة المهرجان في تقديم العرض من عدمه في حالة اعتذار أي عرض من العروض الأساسية وفق الترتيب التالي: "حلم ليلى" من إخراج ليديا فاروق، "ورده زرقا" للمخرج سعيد سالمان، "مكان مع الخنازير" للمخرج أحمد أمين، "أريد أن أرى الشمس" للمخرج محمود الحسيني.

وقد ضمت لجنة مشاهدة العروض المشاركة كل من: الفنان السعيد قابيل، والفنان خالد رأفت، والدكتور محمد حسني، والدكتور أحمد بركات، والكاتب ميسرة صلاح الدين.

وشاهدت اللجنة على مدار يومي الجمعة والسبت 11و 12 أكتوبر الجاري، عدد 64 عرضا مسرحيا و18 عرض مشاهدة لايف، و46 عرض مشاهدة عن طريق الفيديو، بمركز الحرية للإبداع بمدينة الإسكندرية بقيادة الدكتورة دينا عبدالسلام.

تأتي دورة هذا العام تحت عنوان دورة "صانع النجوم.. خالد جلال"، وذلك تقديرا لعطائه الكبير للمسرح المصري والعربي، وتقام فعالياتها خلال الفترة من 1 حتى 8 نوفمبر المقبل، وينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية ممثلا في مركز الحرية للإبداع في مدينة الإسكندرية، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.