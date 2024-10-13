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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أنغام تتألق في حفلات المتحف المصري الكبير.. صور

المطربة أنغام
المطربة أنغام
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أحيت المطربة أنغام أحدث حفلاتها الغنائية في المتحف المصري الكبير لليوم الثاني على التوالي بقيادة الموسيقار هاني فرحات، وسط حضور جماهيري ضخم وذلك ضمن حفلات ليالي مصر التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

شهد الحفل حضورا جماهيريا ضخما، وسط أجواء إبداعية وقدمت أنغام خلال الحفلة باقة متنوعة من أعمالها الغنائية التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وما يقرب من 30 أغنية، كان أغلبها من ألبومها الجديد "ما تيجي نسيب"، الذي طرحته مؤخرًا في موسم صيف 2024، حيث بدأت حفلها بأغنية "بقالك قلب"، وسط تفاعل وتصفيق الجمهور.

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