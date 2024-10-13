«مستقبل وطن»: نكثف جهودنا لدعم المواطن خلال الفترة المقبلة

عقدت الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام اجتماعا، حضره الأمناء العام المساعدون للحزب، وأعضاء هيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، لمتابعة العديد من القضايا والملفات الهامة والنوعية والجغرافية على مستوى محافظات الجمهورية، ومناقشة خطة عمل المرحلة المقبلة، في مقر الأمانة العامة للحزب بالقاهرة الجديدة.

واستعرض الاجتماع، متابعة المهام والاختصاصات والإشراف على تنفيذها، ومناقشة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، وكذلك مناقشة خطة عمل الأمانات خلال الفترة المقبلة، بعد إعلان الهيكل التنظيمي الجديد، وكيفية تعزيز سبل التعاون بين الأمانات.

وأكد النائب أحمد عبد الجواد، أن حزب مستقبل وطن يكثف جهوده ونشاطه خلال الفترة المقبلة، لتحقيق أهدافه السياسية والخدمية، لمساندة الدولة المصرية ودعم المواطنين.

وشهد الاجتماع، نقاشا وتفاعلا كبيرا بين الحضور بشأن آليات العمل في الفترة المقبلة، وعدد من القضايا المرتبطة، بالإضافة إلى استعراض عدد من الأفكار والرؤى التي تلبي طموحات واحتياجات المواطنين.