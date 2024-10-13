ارتفاع المصابين في هجوم حزب الله بمسيرة على بينيامينا بوسط إسرائيل إلى 67

ارتفع عدد المصابين الإسرائيليين، جراء هجوم حزب الله اللبناني بمسيرات على بينيامينا وسط إسرائيل، إلى 67 شخصا بينهم 4 حالات حرجة، و5 مصابين بجروح خطيرة.

ودوت صفارات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها والمطلة ومسكاف عام وعدد من المستوطنات الإسرائيلية الشمالية على الحدود مع لبنان، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وشهدت عدد من الدبابات الإسرائيلية تفجيرات أثناء محاولات قوات الاحتلال التسلل إلى عدة بلدات بالجنوب اللبناني.

ووقعت خسائر بشرية فادحة في صفوف جيش الاحتلال جراء الاشتباكات مع عناصر حزب الله على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وفق القاهرة الإخبارية.