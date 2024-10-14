الدورة الـ32 لمهرجان الموسيقى العربية.. نجوم الغناء يتألقون.. فعاليات مبهرة تحت رعاية وزير الثقافة.. وفلسطين ولبنان يتصدران المشهد

بعدد من الحفلات الغنائية لأبرز نجوم الغناء والموسيقى في العالم العربي، تستمر فعاليات الدورة الـ32 لمهرجان الموسيقى العربية، ومع انطلاقته منذ أيام قليلة، إلا أن الجمهور يحرص على الحضور للحفلات الغنائية والموسيقية ونفدت تذاكر العديد من الحفلات والفعاليات الفنية، ونجوم يوم الإثنين الفنان حلمى عبدالباقى والفنانة نسمة محجوب والفنان عزيز مرقة.

البداية كانت بحفل افتتاح مهيب لمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32 ليلة الجمعة بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور حاشد لنجوم الموسيقى والغناء في مصر والعالم العربي، وبتنظيم مشرف تحت رعاية وحضور وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو، والدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية.

قدم المهرجان نفسه بشكل اعتاد عليه كمظلة للهوية والتراث الموسيقى والغنائي، والجامع للهوية والتراث الفني في كل أنحاء العالم، ولأن العرب أصل الفنون، أصبح المهرجان هو المرآة العاكسة لمهد الفنون والثقافة على مر العصور.

ورغم الأحداث الأليمة والعصيبة التي تمر بها المنطقة العربية، من عدوان إسرائيلي ومجازر إنسانية تجاه أشقائنا فى فلسطين ولبنان، إلا أن المهرجان ظهر برسائله الداعمة، وكان الحضور الرئيسي لفلسطين ولبنان وسوريا وكل البلدان العربية التي تواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ظهر حفل افتتاح المهرجان بما يتناسب مع القيمة الفنية والتاريخية لمصر، وبشكل تنظيمي استثنائي في استقبال كل النجوم والوفود المشاركة من كل بلاد العالم العربي، وسط حفاوة وإشادة من قبل الحاضرين بالتنظيم والاستقبال. وفى السطور التالية أبرز ملامح مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 32.

حلمي عبدالباقي ونسمة محجوب وعزيز مرقة.. نجوم حفلات اليوم

يحيى كل من المطرب حلمي عبدالباقي والمطربة نسمة محجوب، حفلات غنائية، اليوم الإثنين ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 32.

يحيى النجم حلمي عبد الباقي حفلًا غنائيًا اليوم الإثنين، على خشبة مسرح معهد الموسيقى العربية تحت قادة المايسترو الدكتور عادل مصطفى، وذلك ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته 32.

تحيى المطربة نسمة محجوب حفلا غنائيا اليوم الإثنين ضمن فعاليات الدورة الـ 32 لمهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية مع أوركسترا سينكوب بقيادة المايسترو جورج قلته، ويحيى المطرب الأردني عزيز مرقة حفلًا غنائيًا بدار الأوبرا المصرية.

وتتضمن الدورة الـ 32 من مهرجان الموسيقى العربية العديد من الحفلات الغنائية والموسيقية، ويحيى الفعاليات أكثر من 70 مطربا ومطربة، بعدد من الحفلات الغنائية والفعاليات الفنية ضمن ليالي المهرجان.

لطفى بوشناق بالشال الفلسطيني

وجه الفنان التونسي رسالة تقدير إلى الشعب الفلسطيني لما يواجهه من عدوان إسرائيلي على مدار عام كامل، وتسلم درع التكريم من المهرجان وهو يرتدي الشال الفلسطيني.

ووجه الشكر والامتنان لإدارة مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32، لتكريمه ضمن النجوم المكرمين بالمهرجان، وأكد أنه يتشرف بهذا التكريم من المهرجان الموسيقى الأعرق، مهرجان يحافظ على تراثه وهويته وليس لمصر فقط، وإنما يحافظ على الهوية والتراث الفنى والموسيقى للعالم العربي أجمع، ويحافظ أيضا على الأصالة العربية للشعب العربي بكل القوالب الفنية وتنوعها.

وتابع الفنان لطفى بوشناق أن المهرجان في مظهره في تلك الدورة، يظهر بشكل أقوى من الجامعة العربية، في تجميع الشعوب العربية بهذا الشكل من خلال الفن والثقافة، خاصةً في هذا الظرف الاستثنائي والراهن، من عدوان إسرائيلي على أشقائنا فى البلاد العربية، بلبنان وفلسطين.

فيما وجهت المطربة لينا شاماميان رسالة إلى الشعب الفلسطيني واللبناني والسوري، وكل الشعوب التي تعاني الدمار والحروب، وجاءت كلمات الدعم لهم: «قلوبنا معكم ومع كل الشعوب العربية في فلسطين وسوريا ولبنان».

أهم تحديات تغلب عليها المهرجان

واجه مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32، عددًا كبيرًا من التحديات، والتى استطاعت إدارة المهرجان أن تتغلب عليها وتظهر بشكل مشرف فى دورة بدأت بشكل قوى ومنظم وناجح.

أبرز تلك التحديات ما تمر به المنطقة العربية من عدوان إسرائيلي على أشقائنا العرب في فلسطين ولبنان، وهو ما يمثل تحديا كبيرا لإقامة مهرجان يجمع نجوم العالم فى ظل تلك الأحداث، ولكن رسائل المهرجان ودعمها للدول العربية كانت من اليوم الأول فى حفل الافتتاح، والدور الداعم للدول العربية التى تعاني العدوان، واستغلال الفن ورموز القوى الناعمة في إيصال الرسائل الداعمة للشعوب العربية.

والتحدي الثاني هو اعتذار بعض نجوم العرب، نظرًا للعدوان الإسرائيلي على بعض الدول العربية، ولكن إدارة المهرجان كانت مقدرة لموقف كل فنان بما يرى، واستمرت الدورة بحفل افتتاح مبهر وناجح.

أبرز النجوم المشاركين في حفلات مهرجان الموسيقى العربية

يشارك عدد كبير من نجوم الغناء والموسيقى في مصر والعالم العربي، بالحفلات الغنائية على مدار مدة إقامة المهرجان.

وأبرز تلك الأسماء المشاركة من المطربين الفنان مدحت صالح، على الحجار، هاني شاكر، تامر عاشور، محمد محسن، والموسيقار عمر خيرت، والفنان التونسي لطفي بوشناق، مروى ناجي، نسمة محجوب، ومن العراق همام إبراهيم، وبتول بني من سوريا، مليحة من تونس، وعد البحري من سوريا، نداء شرارة من الأردن.

افتتاح يليق بالحدث

شهد حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية يوم الجمعة الماضي، في دورته الـ 32، حضورا لنجوم الغناء والموسيقى، تحت رعاية وزارة الثقافة بحضور السيد أحمد هنو وزير الثقافة، والدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية، وسط حشد هائل من كل نجوم وقامات الموسيقى والغناء فى العالم العربي، وبحضور السادة الصحفيين والإعلاميين.

كلمة رئيس دار الأوبرا المصرية

وجهت الدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية الشكر إلى كل الحضور والسيد وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو، وكل المشاركين في المهرجان من تنظيم واللجان المختصة، والسادة الإعلاميين والصحفيين.

أعرب الفنان مدحت صالح عن سعادته بالمشاركة في حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 32، وذلك لعشقه لهذا الحدث الفني والموسيقي الذى يعد الأهم والأعرق فى الدول العربية بل والعالم.

وتابع الفنان مدحت صالح أن الوقوف على مسرح الأوبرا وجمهور مهرجان الموسيقى العربية، له طابع خاص، لأن الجمهور يكون له طابع خاص، فهو حضور يختلف عن أي مكان أو حفلات أخرى، ويسعى طوال الوقت للحفاظ على الهوية والثقافة والتراث.

فيلم تسجيلي للموسيقار سيد درويش

قدمت إدارة مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32، أثناء حفل الافتتاح، فيلما تسجيليا عن الموسيقار سيد درويش، لما له من إسهامات في عالم الموسيقى، من بلاغة لحنية وقدرات على تقديم شكل جديد للموسيقى، والتى لاقت نجاحًا كبيرًا مع الجمهور، وأيضًا لإبداعات الموسيقار الراحل فى المجال الفني، وذلك تقديرًا لجهوده على مدار رحلته الفنية فى عالم الموسيقى، ثم قدم بعدها فقرة فنية حفيده الموسيقار وعازف الكمان أحمد درويش.

كرمت إدارة مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32، عددا كبيرا من رموز الغناء والموسيقى على مستوى العالم العربي، وجاءت أبرز التكريمات للفنان محمد منير وتسلم درع التكريم الموسيقار فتحي سلامة قائد أوركسترا فرقة الفنان محمد منير، والدكتورة إيناس عبد الدايم، والفنان لطفي بوشناق، وتكريم اسم المطرب والملحن أحمد الحجار والشاعر مأمون الشناوي، والشاعر حسين السيد.

أسرار وكواليس التحضير والتنظيم للمهرجان

كشف الدكتور خالد داغر مدير مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 32، أن إدارة المهرجان تستعد لذلك الحدث الفني المهم، بالتحضيرات على مدار العام، ليظهر بهذا الشكل المشرف الذى يليق بسمعة مصر الفنية والتاريخية والثقافية.

وأكد الدكتور خالد داغر أنه يكون في قمة سعادته بكلمة كامل العدد لكل حفلات وفعاليات المهرجان، فهى الجائزة التي تشعرنا بقيمة المهرجان لدى الجمهور، وقدرتنا على التنظيم والظهور بما يليق، لأن المهرجان له سمعة فنية كبيرة وتاريخية.

وأبرز التحديات التي واجهت المهرجان هي حالة العدوان على بلدان العالم العربي، من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهى ما تسببت فى إلغاء الحفل العام الماضي، ولكن التحدي هذا العام هو استكمال المهرجان، فالفن والغناء والموسيقى سلاح الفنان ورسالته.