حادث قطاري المنيا.. انتشال العربة الأخيرة من ترعة الإبراهيمية.. صور

نجحت جهود قوات الإنقاذ والحماية المدنية وهيئة السكك الحديدية، من خلال الأوناش والجرارات التى تم الدفع بها في موقع حادث قطار المنيا فى انتشال العربة الأخيرة التى سقطت فى مياة ترعة الإبراهيمية إثر حادث التصادم الذى وقع صباح اليوم بمحافظة المنيا.

وكان اللواء مجدي سالم، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا صباح اليوم بحادث تصادم قطارين أمام قرية ماقوسة التابعة إداريا لمركز المنيا.

وبالانتقال والفحص من خلال الأجهزة الأمنية وسيارات الحماية المدنية والإسعاف، تبين حدوث تصادم جرار قطار بعربات قطار النوم رقم 1087 أثناء تخزينه بمنطقة ماقوسة، وهو ما تسبب في سقوط عربتين بترعة الإبراهيمية، ووفاة اثنين وإصابة 21 آخرين.

وكانت هيئة السكك الحديدية قد اصدرت، الأحد، بيانًا إعلاميًا أشارت فيه إلى حدوث اصطدام جرار بمؤخرة قطار 1087 النوم (عربة القوى)، القادم من أسوان باتجاه القاهرة، وذلك في المسافة بين أبوقرقاص والمنيا، مما أدى إلى سقوط عربة القوى وعربة أخرى من القطار.

وعلى الفور، تم الدفع بمعدات وأوناش الطوارئ، وتم فصل القطار عن العربتين، وتحرك القطار لاستكمال رحلته باتجاه القاهرة.

وكلف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، كل من نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي ورئيس هيئة السكة الحديد، للتوجه لموقع الحادث، وتشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث.

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