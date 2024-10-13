الأنبا باسيليوس يتفقد الأنشطة والخدمات بكنيسة السيدة العذراء بطوه

تفقد الأنبا باسيليوس مطران الكاثوليك بالمنيا مساء اليوم بعض الأنشطة والخدمات ( إيمان و نور - اجتماع ثانوي - كورال المرحلة الابتدائية - خدمة مارمنصور ) و ذلك بكنيسة السيدة العذراء بطوه .

وكان فى استقباله الأباء الأب داود رياض و الأب فيلوباتير جاد راعيا الكنيسة .

وأجرى الأنبا باسيليوس حوارًا أبويًا مع كل مسؤولي الانشطةو الاعضاء و أستمع لكل الآراء و المقترحات والمعوقات من قبل الحاضرين

وأعطى الأنبا باسيليوس كلمة تشجيعية لهم مؤكدا فيها على أهمية الصلاة و الألتزام بتعاليم الكنيسة الكاثوليكية و أهمية التفاني فى خدمة الكنيسة متمنيا للجميع خدمة مباركة مثمرة .

ووجه الأنبا باسيليوس توجيهاته و توصياته و وضع روئ و اليات لتنظيم أمور الخدمة للعمل بها الفترة المقبلة

وجدير بالذكر تأتى هذه الزيارة في إطار اهتمام وحرص صاحب النيافة الأنبا باسيليوس متابعة كل الأنشطة و الخدمات في كل كنائس الايبارشيه