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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأنبا باسيليوس يتفقد الأنشطة والخدمات بكنيسة السيدة العذراء بطوه

ارشيف
ارشيف
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تفقد الأنبا باسيليوس مطران الكاثوليك بالمنيا مساء اليوم بعض الأنشطة والخدمات ( إيمان و نور - اجتماع ثانوي - كورال المرحلة الابتدائية - خدمة مارمنصور ) و ذلك بكنيسة السيدة العذراء بطوه . 

وكان فى استقباله الأباء الأب داود رياض و الأب فيلوباتير جاد راعيا الكنيسة .
وأجرى الأنبا باسيليوس حوارًا أبويًا مع كل مسؤولي الانشطةو الاعضاء و أستمع لكل الآراء و المقترحات والمعوقات من قبل الحاضرين 
 وأعطى  الأنبا باسيليوس كلمة تشجيعية لهم مؤكدا فيها على أهمية الصلاة و الألتزام بتعاليم الكنيسة الكاثوليكية و أهمية التفاني فى خدمة الكنيسة متمنيا للجميع خدمة مباركة مثمرة . 
 ووجه الأنبا باسيليوس توجيهاته و توصياته و وضع روئ و اليات لتنظيم أمور الخدمة للعمل بها الفترة المقبلة 
 وجدير بالذكر تأتى هذه الزيارة في إطار اهتمام وحرص صاحب النيافة الأنبا باسيليوس متابعة كل الأنشطة و الخدمات في كل كنائس الايبارشيه

أقباط أقباط الإرثوذكس الأنبا باسيليوس مطران الكاثوليك المنيا