«الكينج» يستعد لطرح أغنية ذوقك العالي مع تامر حسني

تجاهل الكينج محمد منير ما وجه إليه من انتقادات كبيرة حول غيابه عن تكريمه فى حفل افتتاح الدورة في مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 32، وظهوره فى حفل زفاف نجلة الإعلامية رولا خرسا فى نفس التوقيت.

وكتب محمد منير عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى «x»: «أتقدم بالشكر إلى وزارة ثقافة بلدى مصر على التكريم الغالى بواحدة من أقدم وأعرق المهرجانات مهرجان الموسيقى العربية، وشكرًا لكل من أسهموا فى مشوارى الفنى فهم أبطال كواليس تلك الجائزة، ولجمهورى الحبيب من المحيط للخليج فأنتم سر النجاح".

وأضاف: «كما أود أن أتقدم بالاعتذار عن عدم الحضور لالتزامات تحضير بعض الأغانى التى أتمنى أن تنال إعجابكم.. وأتشرف أيضًا بأن أنيب عنى استلام الجائزة رفيق المشوار الموسيقار العالمى فتحى سلامة والحاصل على جائزة الجرامى العالمية للموسيقى وقائد فرقتى حاليًا".

كما أوضح مصدر مقرب من الكينج أن ظهوره فى حفل الزفاف لم يكن هو سبب غيابه عن حفل التكريم، بل إنه يواصل تسجيل أغنيات جديدة داخل الاستوديو، وحفل الزفاف كان مجاملة لم تتعد الخمس دقائق، والعودة مرة أخرى للأستوديو لاستكمال التسجيل.

على جانب آخر؛ أعلن الفنان تامر حسنى عن انتهائه من تسجيل أغنية ديو جمعته مع الكينج محمد منير، وحمل اسم "ذوقك العالى"، وقد انتهى النجمان من تصوير الكليب الخاص بالأغنية مؤخراً، على أن يتم طرحه قريباً، والأغنية بعنوان "ذوقك العالى" من كلمات تامر حسين وألحان محمد رحيم، وقد تم تصوير أجزاء من كليب الأغنية بمنزل الكينج محمد منير.

وتتضمن الدورة الـ 32 من مهرجان الموسيقى العربية العديد من الحفلات الغنائية والموسيقية، ويحيى الفعاليات أكثر من 70 مطربا ومطربة هم محمد حسن، لينا شاماميان "سوريا"، لطفى بوشناق "تونس"، مدحت صالح، إيناس عز الدين، أميرة أحمد، أحمد عفت، محمد الخولى، نهى حافظ، صابرين النجيلى، ياسر سليمان، مروة ناجى، أسماء كمال، رحاب مطاوع، رحاب عمر، فؤاد زبادى "المغرب".

إضافة إلى آيات فاروق، سمية وجدى، محمد محسن، عبير نعمة، حسام حسنى، أحمد محسن، فرح الموجى، حنان عصام، ريهام عبد الحكيم، تامر عاشور، أحمد سعد، حنين الشاطر، إيمان عبد الغنى، هانى شاكر، أحمد الهاشمى "الإمارات"، على الحجار، مى فاروق، أحمد صبرى، أحمد الوزيرى، وعد البحرى "سوريا"، مجد القاسم "سوريا"، نهاد فتحى، رضوى سعيد، همام إبراهيم "العراق"، ندى غالب، غادة أدم، محمد الطوخى، محمد متولى، نداء شرارة "الأردن".

وكذلك، وليد حيدر، نيفين رجب، أحمد عصام، هند النحاس، أشرف وليد، سارة زكى، نادية مصطفى، أجفان، كنزى، يمنى، مصطفى سعد، الاء أيوب، ياسر سعيد، أحمد جمال، أحمد عمرى، محمد طارق، منار سمير، أحمد سعيد، مى حسن، مصطفى النجدى، مؤمن خليل، إسراء، بتول بنى "سوريا"، أحمد فتحى، محمود درويش، مليحة "تونس"، محمد شوقى، ريم حمدى، حنان الخولى، محيى صلاح، أحمد أبراهيم، سعيد عثمان.