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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر للكاراتيه التقليدي بفوزه بالمركز الأول ببطولة العالم

منتخب مصر
منتخب مصر
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حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على تهنئة منتخب مصر للكاراتيه التقليدي ومجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي، عقب تحقيق الفوز بالمركز الأول ببطولة العالم المقامة حاليًا بدولة البرتغال خلال الفترة من 7 إلي 17 من شهر أكتوبر الجاري بمشاركة 31 دولة على مستوى العالم.

أعرب وزير الشباب والرياضة، عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز لمنتخب الكاراتيه التقليدي الذي يعكس التفوق الرياضي والروح القتالية العالية للاعبين، مؤكدا أن هذا الفوز يعكس الجهود المبذولة من اللاعبين والجهاز الفني والإداري، ويدل على تفوق المنتخب الوطني المصري في رياضة الكاراتيه التقليدي.


وأكد الدكتور اشرف صبحي، على أهمية مواصلة دعم وتطوير رياضة الكاراتيه وغيرها من الألعاب القتالية لتحقيق المزيد من النجاحات على المستوى الدولي، مشيراً أن دعم المنتخبات الوطنية يبرز التزام الدولة بتطوير مختلف أنواع الرياضات وتعزيز مكانة الرياضة الوطنية على الساحة العالمية.


وتضم بعثة المنتخب الوطني للكاراتية التقليدي، 49 لاعبا ولاعبة من أعمار سنية مختلفة، كما تضم 12 من الجهاز الفني والإداري، حيث يترأس البعثة المستشار رامي المكاوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي، ويستقبل البعثة وفد من الوزارة غدا الثلاثاء.

 

 

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