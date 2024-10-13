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الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تعزيز التعاون المائي بين مصر والسعودية خلال أسبوع القاهرة السابع للمياه

الدكتور هانى سويلم
الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري خلال الجولة
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 التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ، الدكتور عبدالعزيز الشيباني وكيل المياه بوزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية والوفد المرافق له ، لمناقشة تعزيز أوجه التعاون بين مصر والسعودية في مجال المياه، وذلك على هامش فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه وأسبوع المياه الافريقى التاسع .

وأعرب الدكتور سويلم عن سعادته بهذا اللقاء الذي يؤكد على قوة العلاقات الثنائية التى تربط البلدين الشقيقين ، ومن جانبه عبر الدكتور الشيباني عن حرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون مع مصر فى كافة المجالات .

وأكد الدكتور سويلم حرصه على تعزيز التعاون الفني والعلمى بين مصر والسعودية خاصة في ظل الشح المائي الذي يواجه البلدين ، وهو ما يتطلب الاعتماد على العلم والتكنولوجيا الحديثة في مجال المياه لتعزيز قدرة الدول في التعامل مع هذه التحديات .

وتم خلال اللقاء بحث مستجدات خطة العمل التنفيذية فى ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين فى شهر اكتوبر ٢٠٢٢ ، حيث من المقرر قريبا زيارة وفد سعودى لمحطة بحر البقر ومحطة الدلتا الجديدة لمعالجة مياه الصرف الزراعى .

وجرى التباحث حول التعاون بين البلدين في مجالات التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء والاستفادة من النماذج الشبيهة الناجحة والمنفذة فى كل من المغرب واسبانيا واستراليا ، والتعاون فى مجالات رفع كفاءة إستخدام المياه ومعالجة المياه ، والحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار ، وحوكمة إدارة المياه الجوفية .

 

وزير الري إسبوع القاهرة السابع للمياه السعودية مصر والسعودية هانى سويلم