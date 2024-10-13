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الأحد 13 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل المنتخب الوطني إلى موريتانيا

مصر الطيران
مصر الطيران
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سيرت مصرللطيران ـ الناقل الوطني المصري اليوم الأحد رحلة خاصة بأحدث طائراتها من طراز إيرباص A320n إلى مطار نواكشوط بدولة موريتانيا لنقل بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لملاقاة نظيره الموريتاني ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالمغرب 2025.

وغادرت البعثة مطار القاهرة الدولي على متن رحلة مصر للطيران رقم MS3944 حيث يسرت الشركة الوطنية كافة الإجراءات اللازمة لسفر بعثة المنتخب في رحلة مباشرة من القاهرة إلى نواكشوط تستغرق أكثر من 7 ساعات.

وتتمنى مصرللطيران كل التوفيق لمنتخبنا الوطني والتأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالمغرب 2025.

مصرللطيران ـ الناقل الوطني المصري تسير رحلة خاصة لنقل المنتخب الوطني إلى موريتانيا التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مطار القاهرة كأس الأمم الإفريقية