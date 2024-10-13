رئيس الكنيسة الأسقفية ينصب قسيسًا جديدًا للكنيسة بالسويس

ترأس اليوم رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، صلوات تنصيب القس إيهاب أيوب قسًا لكنيسة المخلص الأسقفية بالسويس بحضور العميد (رتبة كنسية) هاني شنودة عميد كنائس منطقة القنال.

بدأت الصلوات بالترانيم ثم الاعتراف العام وصلاة الغفران حتى قدم رئيس الأساقفة سامي فوزي القس إيهاب لأعضاء الكنيسة قائلًا: إبروشية الكنيسة الأسقفية بمصر هي جزء من إقليم الإسكندرية، وهي جزء من الكنيسة الواحدة المقدسة الجامعة الرسولية، تعبد الإله الواحد الحقيقي.

وتعترف بالإيمان المعلن في الكتاب المقدس وفي قوانين الإيمان وهذا الإيمان تعلنه الكنيسة مجدداً لكل جيل من الأجيال، ونحن بإرشاد الروح القدس نشهد للحق المسيحي في قوانين الإيمان التاريخية وبنود الإيمان التسعة والثلاثين، وكتاب الصلاة العامة ونظام رسامة الأساقفة والقسوس والشمامسة.



وتحدث رئيس الأساقفة موجهًا كلمته للقس إيهاب: في الإعلان الذي ستتعهد به الأن ستعلن ولائك لميراث من الإيمان كمصدر للإلهام والإرشاد الإلهي لاحضار نعمة المسيح وحقة لهذا الجيل ليعرفه كل من هم تحت رعايتك.

وأعلن القس إيهاب أمام الحضور قائلًا: أؤكد وأعلن اعتقادي في الإيمان المعلن في الكتاب المقدس وقوانين الإيمان والوثائق التاريخية التي تؤمن بها الكنيسة الأسقفية في الصلاة العامة وممارسة الأسرار، واتعهد باستخدام الصلوات المُصرح بها في الكنيسة الأسقفية.

ضمن طقوس التنصيب، تم تسليم القس إيهاب الكتاب المقدس، والماء الذي هو رمز لممارسة طقوس المعمودية وآنية الكنيسة والزيت ومفتاح الكنيسة وكتاب الصلاة العامة وكتاب قوانين الكنيسة، وفي نهاية الطقس قدم القس تعهدًا يبدأ بعده الخدمة حيث ركع في منتصف الكنيسة قائلًا: يا إلهي إني لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي ولكنك دعوت خادمك أن يقف في بيتك ويخدمك على مائدتك المقدسة، إني أقدم ذاتي ونفسي وروحي وجسدي في خدمتك، ذكرني دائما بأعمال قدرتك وانر فهمي بنور الروح القدس.

واستكمل: اجعل رغبة قلبي وإرادتي أن أفعل مشيئتك، اجعلني أداة لخلاص شعبك الذى اؤتمنت أن أخدمه، اجعلني مستحقا أن أقدم أسرارك المقدسة وبحياتي وتعليمي أقدم كلمة الحياة الحقيقية. كن معي دائما في مسئوليات الخدمة، انهض حياتي بالصلاة، في التسبيح زد محبتي وامتناني، اعطني فكرًا متجددًا في الوعظ، واضمن إنه بكلماتك المقدسة ينجذب كل العالم لملكوتك المبارك، كل هذا أسأله من أجل خاطر إبنك مخلصنا المسيح.

حضر التنصيب الكنن (رتبة كنسية) القس بهيج رمزي، والقس يشوع بخيت الأمين العام لمجلس كنائس مصر.

الجدير بالذكر إن القس إيهاب أيوب تخرج من كلية الهندسة من جامعة الزقازيق، وخدم بكنيسة بورسعيد كخادم علماني، وحصل على بكالوريوس اللاهوت الأسقفي من كلية اللاهوت الأسقفية بالقاهرة عام ٢٠١٠م وعمل كمدرس بها لمدة ١٠ سنوات، وتم رسامته قسيساً في عام ٢٠١١م على كنيسة المخلص بالسويس لمدة ٨ سنوات، من ثم خدم بكنيسة الكوربة الأسقفية كقس مساعد، وعاد لينصب راعيًا على كنيسة المخلص للمرة الثانية اليوم.