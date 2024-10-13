إذاعة جيش الاحتلال: حزب الله أطلق طائرتين مسيرتين أو ثلاثا في نفس الوقت

الأحد 13/أكتوبر/2024 - 10:40 م

كشفت إذاعة جيش الاحتلال أن حزب الله أطلق طائرتين أو ثلاث طائرات مسيرة في نفس الوقت ضمن الحدث وتم اعتراض إحداها فوق المجال البحري، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وكشفت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2306 شهداء و10698 جريحا، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

ودوت صفارات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها والمطلة ومسكاف عام وعدد من المستوطنات الإسرائيلية الشمالية على الحدود مع لبنان، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وشهدت عدد من الدبابات الإسرائيلية تفجيرات أثناء محاولات قوات الاحتلال التسلل إلى عدة بلدات بالجنوب اللبناني.

ووقعت خسائر بشرية فادحة في صفوف جيش الاحتلال جراء الاشتباكات مع عناصر حزب الله على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وفق القاهرة الإخبارية.

وقال العميد مارسيل بالوجي، خبير عسكري واستراتيجي، إن الحرب على الحدود اللبنانية الإسرائيلية مازالت في مرحلة الاستطلاع اكثر ما هي توغل أو عملية هجومية من قبل قوات جيش الاحتلال، مشيرًا إلى ان الاحتلال مستمر في محاولة معرفة كيفية الدخول إلى لبنان.

وأضاف «بالوجي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن جيش الاحتلال مستمر في عملية جس النبض لتحديد أماكن صواريخ وثقل حزب الله والعمليات من الطبيعي أن تكون متبادلة لتأمين توازن الردع على الأرض وأن القوات الإسرائيلية تحاول جس نبض ثقل حزب الله يستدرج الجيش الإسرائيلي لتوغل داخل لبنان لكي يأمن هدفه بإطلاق الصواريخ على المستعمرات بشمال إسرائيل