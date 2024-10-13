اقرأ غدًا في «البوابة».. الرئيس في افتتاح أسبوع القاهرة للمياه: مصر تضع القضية في مقدمة أولوياتها

الأحد 13/أكتوبر/2024 - 10:39 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الإثنين 14 أكتوبر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

دوائر الحرب تتسع.. إسرائيل تواصل غاراتها على جنوب لبنان وتصعد عملياتها البرية

مقتل 15 لبنانيا جراء غارات إسرائيلية

تل أبيب تحدد 5 مناطق عسكرية مغلقة جديدة فى الشمال

الرئيس فى افتتاح أسبوع القاهرة للمياه: مصر تضع القضية فى مقدمة أولوياتها

السيسى: ملتزمون بهويتنا الأفريقية.. ونهر النيل حياة المصريين

تحذير من انفجار المنطقة.. وزير الخارجية العراقى: نرفض استغلال أجوائنا فى الصراع

تايوان فى حالة تأهب بعد رصد حاملة طائرات صينية جنوب الجزيرة

ألمانيا تخفف من خططها حول سياسات الهجرة

40 دولة تدعو لحماية قوات «اليونيفيل» فى الجنوب اللبناني

غزة تهيمن على جوائز "بايو" الفرنسية لمراسلي الحرب