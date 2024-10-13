رشقات صاروخية ضخمة تستهدف المنارة ومستوطنات إسرائيلية شمالية

الأحد 13/أكتوبر/2024 - 10:24 م

استهدفت رشقات صاروخية ضخمة المنارة وعددا من المستوطنات الإسرائيلية الشمالية وصفارات الإنذار تدوي بالمنطقة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

ووقعت خسائر بشرية فادحة في صفوف جيش الاحتلال جراء الاشتباكات مع عناصر حزب الله، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

ووقعت اشتباكات بين جيش الاحتلال وعناصر من حزب الله على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

قال العميد مارسيل بالوجي، خبير عسكري واستراتيجي، إن الحرب على الحدود اللبنانية الإسرائيلية مازالت في مرحلة الاستطلاع اكثر ما هي توغل أو عملية هجومية من قبل قوات جيش الاحتلال، مشيرًا إلى ان الاحتلال مستمر في محاولة معرفة كيفية الدخول إلى لبنان.

وأضاف «بالوجي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن جيش الاحتلال مستمر في عملية جس النبض لتحديد أماكن صواريخ وثقل حزب الله والعمليات من الطبيعي أن تكون متبادلة لتأمين توازن الردع على الأرض وأن القوات الإسرائيلية تحاول جس نبض ثقل حزب الله يستدرج الجيش الإسرائيلي لتوغل داخل لبنان لكي يأمن هدفه بإطلاق الصواريخ على المستعمرات بشمال إسرائيل.