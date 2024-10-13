محافظ كفرالشيخ يفتتح معرض الصناعات الحرفية واليدوية بنادي الخالدين

شارك الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، افتتاح معرض الصناعات الحرفية واليدوية بنادي الخالدين بمركز كفرالشيخ، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للتنمية البشرية، "بداية جديدة لبناء الإنسان".

جاء ذلك حضور الدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر المجلس القومي للمرأة بكفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، حرص الجامعة على تشجيع الشباب أصحاب الحرف والصناعات، ودعمهم من خلال توفير منافذ لبيع وعرض منتجاتهم بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن المشروعات المتوسطة، والصغيرة ومتناهية الصغر، لها دور كبير في تحقيق وتفعيل خطة الدولة لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر ٢٠٣٠)، وذلك للنهوض بالاقتصاد الوطني والمشاركة في التنمية والمساهمة في مواجهة البطالة.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى حرص الجامعة على المشاركة في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتنفيذ أهدافها، انطلاقاً من دور الجامعة المجتمعي والتنموي المنوط بها، وايماناً منها بتوجهات الدولة نحو تطوير الإنسان، وتعزيز قدراته في جميع المجالات، بوصفه حجر الزاوية لتحقيق التنمية الشاملة، ومحوراً أساسياً في الجمهورية الجديدة.

وأوضح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن المشاركة في المعرض تأتي في إطار التعاون المشترك بين المحافظة والجامعة، وجهاز تنمية المشروعات، والذي يستهدف إقامة المعارض التسويقية للمنتجات والمشروعات وعقد الندوات التعريفية، والأنشطة المتنوعة في مجالات ريادة الأعمال، والتدريب علي خلق فرص عمل، وكيفية إدارة المشروعات، وعمل دراسات الجدوي، ودراسة السوق، فضلاً عن تدريب الفتيات علي الحرف التراثية، واليدوية.

ومن جانبها، أشارت الدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الي ان مشاركة جامعة كفر الشيخ بالمعرض تمثلت في منتجات كلية الزراعة من منتجات (الدواجن والالبان والخضروات والفاكهة "الاورجانيك")، بالأضافة الي ان المعرض يضم أكثر من 50 عارضًا للمنتجات والصناعات اليدوية والحرفية والغذائية المتنوعة منها "السجاد والكليم، والمنسوجات، والخرز والخزف، وشنط الهاند ميد، والملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية"، مثنية علي الجهود المبذولة من القائمين علي المعرض، والتي تعكس حرصهم علي تلبية احتياجات الفرد، وهو ما يأتي مواكباً لتوجهات الدولة المصرية، بتنظيم المعارض؛ لمحاربة الغلاء، وتوفير السلع للمواطنين، وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية.