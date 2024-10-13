ads
الأحد 13 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد القطاعات الأمنية وشوارع دكرنس

جانب من الجولة المفاجئة
جانب من الجولة المفاجئة لمحافظ الدقهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مساء اليوم الأحد القطاعات الأمنية في جولة مفاجئة بمدينة دكرنس للتأكد من تقديم كافة الخدمات للمواطنين.
وزار "المحافظ " مستشفي دكرنس العام للتأكد من تقديم الخدمات الطبيه للمرضي والمترددين والتقي بالمرضي واستمع إلى آرائهم حول الخدمه الطبيه المقدمه ومدي رضاهم عنها .
 كما تفقد اللواء " مرزوق " منافذ بيع الخضار والفاكهة للتأكد من الإعلان عن الأسعار وتوافر المنتجات بها وعدم المغالاة في الأسعار ، مشددا على أصحاب المنافذ أن الهدف منها هو تخفيف العبء عن كاهل المواطنين والحد من ارتفاع الأسعار وتحقيق هامش ربح منخفض ، مشيراً إلي أنه سيتم إلغاء ترخيص اي منفذ لا يلتزم بالإعلان عن الأسعار وتخفيضها وسيتم سحبه فوراً.
 وزار "المحافظ " موقف دكرنس الجديد للتأكد من انتظام العمل به والتزام السائقين بالتعريفة المقررة وعدم تجاوزها والتقى المواطنين داخل الموقف واستمع الي المشاكل التي تواجههم داخل الموقف ووجه بدراستها وحلها .

وتابع  اللواء " مرزوق " مشروع الطفطف الجديد لمتابعة سير عمله لتخفيف المعاناه عن المواطنين في الانتقال من والي الموقف ، والتقي بالمواطنين واستمع الي آرائهم حول مشروع الطفطف وهل ساهم في حل مشكلة المواصلات داخل المدينة من عدمه.
 

وتفقد " المحافظ " أيضاً شوارع المدينة لمتابعة مستوى النظافه ورفع الإشغالات وتحسين الصوره البصرية للمواطنين، ووجه بتكثيف أعمال النظافة، وشن حملات إشغالات مستمرة لرفع الإشغالات وتيسير الحالة المرورية بشوارع المدينة.

IMG-20241013-WA0133
IMG-20241013-WA0133
IMG-20241013-WA0132
IMG-20241013-WA0132
IMG-20241013-WA0131
IMG-20241013-WA0131
IMG-20241013-WA0130
IMG-20241013-WA0130
IMG-20241013-WA0129
IMG-20241013-WA0129
IMG-20241013-WA0128
IMG-20241013-WA0128
IMG-20241013-WA0127
IMG-20241013-WA0127
IMG-20241013-WA0126
IMG-20241013-WA0126
IMG-20241013-WA0125
IMG-20241013-WA0125
IMG-20241013-WA0124
IMG-20241013-WA0124
IMG-20241013-WA0123
IMG-20241013-WA0123
IMG-20241013-WA0122
IMG-20241013-WA0122
IMG-20241013-WA0121
IMG-20241013-WA0121
IMG-20241013-WA0118
IMG-20241013-WA0118
IMG-20241013-WA0119
IMG-20241013-WA0119
IMG-20241013-WA0120
IMG-20241013-WA0120
IMG-20241013-WA0116
IMG-20241013-WA0116
الدقهلية اللواء طارق مرزوق القطاعات الخدمية محافظ الدقهلية مستشفى دكرنس العام مدينة دكرنس