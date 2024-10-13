محافظ الدقهلية يتفقد القطاعات الأمنية وشوارع دكرنس

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مساء اليوم الأحد القطاعات الأمنية في جولة مفاجئة بمدينة دكرنس للتأكد من تقديم كافة الخدمات للمواطنين.

وزار "المحافظ " مستشفي دكرنس العام للتأكد من تقديم الخدمات الطبيه للمرضي والمترددين والتقي بالمرضي واستمع إلى آرائهم حول الخدمه الطبيه المقدمه ومدي رضاهم عنها .

كما تفقد اللواء " مرزوق " منافذ بيع الخضار والفاكهة للتأكد من الإعلان عن الأسعار وتوافر المنتجات بها وعدم المغالاة في الأسعار ، مشددا على أصحاب المنافذ أن الهدف منها هو تخفيف العبء عن كاهل المواطنين والحد من ارتفاع الأسعار وتحقيق هامش ربح منخفض ، مشيراً إلي أنه سيتم إلغاء ترخيص اي منفذ لا يلتزم بالإعلان عن الأسعار وتخفيضها وسيتم سحبه فوراً.

وزار "المحافظ " موقف دكرنس الجديد للتأكد من انتظام العمل به والتزام السائقين بالتعريفة المقررة وعدم تجاوزها والتقى المواطنين داخل الموقف واستمع الي المشاكل التي تواجههم داخل الموقف ووجه بدراستها وحلها .

وتابع اللواء " مرزوق " مشروع الطفطف الجديد لمتابعة سير عمله لتخفيف المعاناه عن المواطنين في الانتقال من والي الموقف ، والتقي بالمواطنين واستمع الي آرائهم حول مشروع الطفطف وهل ساهم في حل مشكلة المواصلات داخل المدينة من عدمه.



وتفقد " المحافظ " أيضاً شوارع المدينة لمتابعة مستوى النظافه ورفع الإشغالات وتحسين الصوره البصرية للمواطنين، ووجه بتكثيف أعمال النظافة، وشن حملات إشغالات مستمرة لرفع الإشغالات وتيسير الحالة المرورية بشوارع المدينة.

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