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الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير عسكري: حزب الله يستدرج جيش الاحتلال للتوغل داخل لبنان

الحرب على الحدود
الحرب على الحدود اللبنانية الإسرائيلية
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قال العميد مارسيل بالوجي، خبير عسكري واستراتيجي، إن الحرب على الحدود اللبنانية الإسرائيلية مازالت في مرحلة الاستطلاع اكثر ما هي توغل أو عملية هجومية من قبل قوات جيش الاحتلال، مشيرًا إلى ان الاحتلال مستمر في محاولة معرفة كيفية الدخول إلى لبنان.

وأضاف «بالوجي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن  جيش الاحتلال مستمر في عملية جس النبض لتحديد أماكن صواريخ وثقل حزب الله والعمليات من الطبيعي أن تكون متبادلة لتأمين توازن الردع على الأرض وأن القوات الإسرائيلية تحاول جس نبض ثقل حزب الله يستدرج الجيش الإسرائيلي لتوغل داخل لبنان لكي يأمن هدفه بإطلاق الصواريخ على المستعمرات بشمال إسرائيل.

وتابع الخبير العسكري والاستراتيجي: «إسرائيل هدفها الإبقاء على التماس والتهجير كما تصر إسرائيل على إخلاء قوات الأمم المتحدة أمكان تواجدها وتفكيك مراكزك تواجدها مع العلم أن قوات الأمم المتحدة مازالت مصره على البقاء وتنفيذ القرار 1701».

العميد مارسيل بالوجي خبير عسكري واستراتيجي الحرب على الحدود اللبنانية الإسرائيلية